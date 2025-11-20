Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La 'pick up' del Ayuntamiento de Antzuola, semihundida en la poza del parque natural de Asentzio en Elgeta. J. A. M.

Roban en un almacén de Antzuola, huyen y tratan de hundir la 'pick up' del Ayuntamiento en una poza a 14 kilómetros

Investigan un asalto durante esta madrugada en el que han desvalijado el almacén del que se han llevado herramientas y maquinaría además del vehículo

Juan Antonio Migura

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

Empleado municipales del Ayuntamiento de Antzuola han detectado a primera hora de esta mañana, cuando acudían a su puesto de trabajo, que se había producido ... un robo en el almacén municipal. Nada más llegar se han percatado que el portón del pabellón, situado en los accesos hacia Goizper, estaba forzado. Poco después, vecinos de Elgeta han localizado una furgoneta 'pick up' propiedad del Ayuntamiento de Antzuola semisumergida y sin aparentes daños en la poza del parque natural de Asentzio, en Elgeta que dista unos 14 kilómetros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludia que lo peor está por llegar
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Roban en un almacén de Antzuola, huyen y tratan de hundir la 'pick up' del Ayuntamiento en una poza a 14 kilómetros

Roban en un almacén de Antzuola, huyen y tratan de hundir la &#039;pick up&#039; del Ayuntamiento en una poza a 14 kilómetros