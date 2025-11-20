Roban en un almacén de Antzuola, huyen y tratan de hundir la 'pick up' del Ayuntamiento en una poza a 14 kilómetros

Empleado municipales del Ayuntamiento de Antzuola han detectado a primera hora de esta mañana, cuando acudían a su puesto de trabajo, que se había producido ... un robo en el almacén municipal. Nada más llegar se han percatado que el portón del pabellón, situado en los accesos hacia Goizper, estaba forzado. Poco después, vecinos de Elgeta han localizado una furgoneta 'pick up' propiedad del Ayuntamiento de Antzuola semisumergida y sin aparentes daños en la poza del parque natural de Asentzio, en Elgeta que dista unos 14 kilómetros.

El consistorio antzuolarra está ahora trabajando en cuantificar la valía de los elementos sustraídos y la Ertzaintza trata de hallar a los autores del robo. En unas primeras declaraciones ya han especificado que las pérdidas «serán importantes. Todavía estamos haciendo el listado detallado para ver las pérdidas económicas que parecen cuantiosas, y habrá que ver si el agua no haya dañado el vehículo», ha apuntado la alcaldesa de la localidad de Debagoiena, Olatz Lezeta. Además, ha especificado que los ladrones «se han llevado todo lo que han podido. Las máquinas desbrozadoras, motosierras, sopladoras, herramientas , de todo».

Según las primeras hipótesis, los ladrones habrían intentado forzar la puerta pequeña de entrada del almacén pero al no conseguirlo «han forzado directamente el portón del almacén».

La 'pick-up' hundida

Todo apunta a que, tras finalizar el robo, los ladrones habrían intentado deshacerse del vehículo del Ayuntamiento y por ello se han desplazado hasta Asentzio. No obstante, dadas las características del pozo que tiene muy poca profundida la furgoneta no se ha hundido y ha quedado al descubierto a la vista de todos.

Curiosamente, se da la circunstancia de que el 18 de julio, tras un robo de características similares perpetrado en el almacén municipal de Aretxabaleta, se localizó una furgoneta calcinada en la carretera de Elgeta a Eibar. Todo apuntaba a que los ladrones la dejaron ahí oculta en un pinar después de quedarse con el material sustraído.

En uno y otro suceso se repite el patrón de utilizar Elgeta como vía de escape y puntos donde intentan eliminar evidencias.