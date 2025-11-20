El PNV muestra «perplejidad» por la condena del fiscal general y lamenta la «impunidad» del novio de Ayuso

Las reacciones a la condena del fiscal general por revelación de secretos no se han hecho esperar. Los partidos vascos mueven ficha y el PNV ... ha sido quien, a través de un mensaje en la red social X de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho una primera valoración. «La primera impresión es de perplejidad», ha escrito, y ha preguntado si hay «¿impunidad para quien reconoce haber mentido?», en referencia al novio de Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo también inhabilita por dos años a Álvaro García Ortíz y le impone además una multa y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un fallo que desde el PNV, ha dicho Vaquero, «analizaremos en profundidad para poder hacer un análisis sereno». Aunque la primera impresión, según ha reconocido, es «de perplejidad».

La portavoz del partido jeltzale en la Cámara baja, además, ha escrito en ese mismo mensaje difundido por redes sociales que «la judicialización de la política nos perjudica a todos».