Urgente Retenciones en la A-15 en Andoain por la colisión de dos camiones
Maribel Vaquero este jueves en Sabin Etxea.

El PNV muestra «perplejidad» por la condena del fiscal general y lamenta la «impunidad» del novio de Ayuso

La portavoz en el Congreso de los jeltzales, Maribel Vaquero, asegura que «la judicialización de la política nos perjudica a todos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:35

Comenta

Las reacciones a la condena del fiscal general por revelación de secretos no se han hecho esperar. Los partidos vascos mueven ficha y el PNV ... ha sido quien, a través de un mensaje en la red social X de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho una primera valoración. «La primera impresión es de perplejidad», ha escrito, y ha preguntado si hay «¿impunidad para quien reconoce haber mentido?», en referencia al novio de Isabel Díaz Ayuso.

