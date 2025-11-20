Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de Arnaldo Otegi. Royo

Otegi ironiza y recuerda las palabras de Aznar: «El que pueda hacer, que haga»

El líder de EH Bildu se pregunta «en qué están de acuerdo» PNV y PSE tras la última polémica sobre políticas migratorias

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:39

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también respondió ayer a la condena del fiscal general a través de la red social X. Un ... mensaje breve citando las palabras que el expresidente del PP José María Aznar lanzó contra Pedro Sánchez. «El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva...», escribió Otegi, enmarcando esta condena en una operación de Estado.

