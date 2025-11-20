Otegi ironiza y recuerda las palabras de Aznar: «El que pueda hacer, que haga»
El líder de EH Bildu se pregunta «en qué están de acuerdo» PNV y PSE tras la última polémica sobre políticas migratorias
San Sebastián
Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:39
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también respondió ayer a la condena del fiscal general a través de la red social X. Un ... mensaje breve citando las palabras que el expresidente del PP José María Aznar lanzó contra Pedro Sánchez. «El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva...», escribió Otegi, enmarcando esta condena en una operación de Estado.
La coalición abertzale realizó este jueves un acto en Bilbao por el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y los asesinatos de Santi Brouard y Josu Muguruza. Recordaron que Franco murió hace 50 años, pero que «sus herederos son una amenaza real para nuestro país». El dirigente de la izquierda independentista, Unai Urruzuno, aseguró que todo quedó «atado y bien atado» y que «existe el riesgo de volver a tiempos oscuros, y ejemplo de ello son los fascistas envalentonados en las calles, en las instituciones y en las redes sociales». Por eso, comentó que «en las últimas semanas hemos podido comprobar que el antifascismo sigue plenamente vigente».
«En Euskal Herria, el antifascismo adopta la forma de proyecto de liberación nacional y social. Y ese mismo proyecto político fue el que defendieron Santi Brouard, Josu Muguruza y miles de hijos e hijas de este pueblo», dijo. Y por eso, recordó, «fueron asesinados Santi y Josu».
