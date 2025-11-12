Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:59
Política. García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»
Transporte. Puente dice que la puesta en marcha del TAV «está en manos» del Gobierno Vasco
... Salud. Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga
San Sebastián. El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
Vivienda. Solo cuatro municipios de Gipuzkoa ofertan más de diez pisos en alquiler al mes
Gipuzkoa. Confiscan en Arrasate dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar los 108 y los 87 kilómetros por hora
Cultura. Bedua se convierte en un plató mexicano
Economía. Jainaga defiende su inocencia en la Audiencia Nacional
Sociedad. El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera
Mundo. Epstein aseguró en un correo que Trump pasó «horas» en su casa con una de las víctimas
