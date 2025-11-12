Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen de Trump y Epstein proyectada sobre un edificio. Reuters

Epstein aseguró en un correo que Trump pasó «horas» en su casa con una de las víctimas

Los últimos correos del pederasta revelados en el Congreso de EE UU echa por tierra la versión del presidente, que siempre ha negado conocer la trama de tráfico sexual o haber participado en ella

T. Nieva

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

Los últimos correos electrónicos del pederasta Jeffrey Epstein en salir a la luz revelan que Donald Trump sabía de su comportamiento y que incluso pasó « ... horas» en casa del fallecido con una de las víctimas. El contenido de los emails contradice la versión que ha mantenido siempre el presidente de Estados Unidos, que ha negado tener conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo así como su implicación en las mismas. Los congresistas demócratas que han revelado este miércoles la información, sin embargo, sostienen que ahora se «plantean serias dudas» sobre el papel del republicano en esta trama, de la que Epstein nunca llegó a ser juzgado ya que se suicidó en una prisión en 2019.

