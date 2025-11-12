Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga

Osakidetza ha iniciado los trabajos preparatorios para construir un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga, que presta servicio a una población aproximada de ... 100.000 vecinos de las comarcas de Goierri y Alto Urola. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno Vasco en lo que respecta al ámbito sanitario en Gipuzkoa y para el que el Departamento de Salud destinará 75 millones de euros, 58 para la ejecución de la obra y licencias municipales y 17 para maquinaria y equipamientos tecnológicos. Es la segunda inversión más alta que el Ejecutivo autonómico realiza en los últimos años en el territorio en esta materia, por detrás del edificio de contultas externas del Hospital Donostia (78 millones) y por delante de la protonterapia (60).

La nueva infraestructura, prevista para diciembre de 2028, se erigirá frente a la fachada principal del actual hospital y estará conectado al mismo mediante pasarelas, lo que permitirá una comunicación fluida entre ambos espacios. El edificio se levantará en una superficie total de 17.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, dos de ellas bajo rasante, y contará, entre otros servicios, con 9 quirófanos, una Unidad del Dolor con varias consultas, 18 puestos de hemodiálisis, 14 para endoscopias y una sala de esterilización, además de un aparcamiento en su interior.

1 /

El parking contará con un total de 60 plazas de estacionamiento y estára situado en las dos plantas bajo rasante, que también albergarán las principales instalaciones técnicas del edificio. La planta baja será la de acceso a pie de los pacientes desde la calle, y donde, además de la zona de admisión y atención a los usuarios, estarán ubicados los 18 puestos de hemodiálisis, dos de ellos para pacientes infecciosos y otros dos cerrados. Estos convertirá al Hospital Zumarraga en el único comarcal de Osakidetza que cuente con esta unidad, evitando que los enfermos renales tengan que seguir desplazándose hasta Donostia para recibir sus tratamientos.

Esta planta a cota cero contará también con 3 consultas médicas, una de ellas para consulta peritoneal, y control de enfermería, almacenes técnicos y de equipos, sala de tratamiento de aguas, zonas diferenciadas para limpios y sucios, áreas para el personal y despachos administrativos, además de salas de espera, aseos o una cafetería de 150 metros cuadrados. Asimismo, habrá un salón de actos con capacidad para 200 personas.

En la primera planta estará ubicada la Unidad del Dolor, que constará de 2 consultas y una sala de tratamiento para 6 pacientes. También en este nivel habrá un Hospital de Día Médico con 8 puestos y 4 salas de endoscopia con un total de 14 puestos, además de diversos almacenes, despachos o aseos.

En la segunda planta estará el área quirúrgica y postquirúrgica. Tendrá un total de 4 quirófanos donde se llevarán a cabo las cirugías menores y la cirugía mayor ambulatorio que no requiere una hospitalización posterior del paciente. También estará equipado con 22 puestos en el hospital de día quirúrgico, de los cuales dos serán de presión negativa y otros tantos cerrados. La nueva sala de esterilización estará en al siguiente planta, la tercera.

La cuarta estará dotada de otros 5 quirófanos de alta capacidad con 14 puestos de recuperación postanestésica de los cuales 4 estarán cerrados y 2 contará con presión negativa. También contará con una zona de preparación de pacientes con 5 puestos, además de vestuarios, salas de informes, despachos, almacenes, aseos y áreas de descanso. Mientras que la planta superior albergará instalaciones como la calefacción o el aire acondicionado.

La nueva infraestructura ha sido presentada este miércoles por el consejero de Salud, Alberto Martínez, que ha destacado la «apuesta firme» del departamento «para la mejora continua de la atención sanitaria y por crecer en bienestar, tanto para las personas que trabajan aquí como para nuestros pacientes», con el objetivo de crear un hospital «más moderno, funcional y preparado para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía».

Inicio de los trabajos

En una primera fase, las actuaciones se centrarán en los trabajos iniciales de preparación del terreno, que incluyen la instalación de casetas de obra, el análisis y desvío de canalizaciones, la poda de árboles y la construcción de una nueva rotonda de acceso al hospital.

Osakidetza garantiza que la actividad asistencial del centro «se mantendrá con total normalidad» durante todo el proceso de contrucción, si bien «podrán producirse afecciones puntuales» en algunas zonas exteriores como el aparcamiento situado frente a la entrada principal, que verá reducido su aforo «durante las próximas semanas. El parking situado a la derecha del acceso principal permanecerá sin alteraciones.

Salur señala que el tráfico interior tampoco se verá afectado durante el tiempo que duren las obras, aunque podrán darse «cortes puntuales que serán debidamente señalizados y comunicados con antelación». En todo caso, la OSI Goierri-Alto Urola informará «de manera continua» sobre la evolución de los trabajos y los avances del proyecto «que supondrá un salto cualitativo en la atención quirúrgica, médica y asistencial» a una población aproximada de 100.000 personas.