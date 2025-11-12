Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Prototipo del futuro bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga, a la derecha de la imagen. Beldarrain

Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga

El nuevo edificio, previsto para diciembre de 2028, contará con 9 quirófanos, una Unidad del Dolor, 18 puestos de hemodiálisis, 14 para endoscopias y una sala de esterilización

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:17

Osakidetza ha iniciado los trabajos preparatorios para construir un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga, que presta servicio a una población aproximada de ... 100.000 vecinos de las comarcas de Goierri y Alto Urola. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno Vasco en lo que respecta al ámbito sanitario en Gipuzkoa y para el que el Departamento de Salud destinará 75 millones de euros, 58 para la ejecución de la obra y licencias municipales y 17 para maquinaria y equipamientos tecnológicos. Es la segunda inversión más alta que el Ejecutivo autonómico realiza en los últimos años en el territorio en esta materia, por detrás del edificio de contultas externas del Hospital Donostia (78 millones) y por delante de la protonterapia (60).

