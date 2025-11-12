Puente elude poner fecha para la 'Y' vasca y dice que «está en manos» del Gobierno Vasco
El ministro de Transportes asegura que, tras recibir la encomienda del nudo de Arkaute, es el Ejecutivo vasco el que «sabe mejor que nosotros la fecha»
San Sebastián
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:49
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha eludido este miércoles en el Congreso poner una fecha concreta para la puesta en funcionamiento de la 'Y' ... vasca de alta velocidad y ha sorprendido al indicar que la fecha «está en manos» del Gobierno Vasco, tras la encomienda de gestión que ha recibido «para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra del nudo de Arkaute».
Puente ha respondido así a una pregunta del PNV en el pleno de control al Gobierno en la que la diputada jeltzale Nerea Renteria ha reprochado a Transportes los «compromisos incumplidos» en torno a la llegada del TAV y le ha advertido de que la Comisión Europea acaba de recordar que «Euskadi es un punto estratégico para el Corredor Atlántico que debe unir Lisboa, Madrid y París». También le ha pedido detallar los plazos para terminar de ejecutar la 'Y' vasca y su conexión con la meseta.
El ministro ha mostrado su «perplejidad» por la pregunta y ha asegurado que dos horas antes se había reunido con el comisionado del Corredor Atlántico de la Comisión Europea, «que ha felicitado a España como el Estado que mejor está cumpliendo con la construcción de la red transeuropea de transporte Horizonte 2030».
Puente ha asegurado que «la 'Y' vasca es un ejemplo de éxito de país. El 85% de todos los tramos de la plataforma están finalizados». Ha añadido que «el punto neurálgico que hay que resolver es el nudo de Arkaute. Está en sus manos. Hemos firmado una encomienda de gestión con el Gobierno Vasco, por lo que saben ustedes mejor que nosotros la fecha».
