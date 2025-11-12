Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plataforma del TAV construida en el entorno de Ezkio-Itxaso. José Mari López

Puente elude poner fecha para la 'Y' vasca y dice que «está en manos» del Gobierno Vasco

El ministro de Transportes asegura que, tras recibir la encomienda del nudo de Arkaute, es el Ejecutivo vasco el que «sabe mejor que nosotros la fecha»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha eludido este miércoles en el Congreso poner una fecha concreta para la puesta en funcionamiento de la 'Y' ... vasca de alta velocidad y ha sorprendido al indicar que la fecha «está en manos» del Gobierno Vasco, tras la encomienda de gestión que ha recibido «para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra del nudo de Arkaute».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  9. 9 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  10. 10 Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Puente elude poner fecha para la 'Y' vasca y dice que «está en manos» del Gobierno Vasco

Puente elude poner fecha para la &#039;Y&#039; vasca y dice que «está en manos» del Gobierno Vasco