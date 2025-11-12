Solo cuatro municipios de Gipuzkoa ofertan más de diez pisos en alquiler al mes

La oferta de vivienda en alquiler es uno de los grandes retos del mercado inmobiliario en Gipuzkoa. Según el informe del tercer trimestre del Colegio ... de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), presentado ayer por su presidente José Luis Polo, el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario y analista de datos, Luis Fabra, y el director de negocio hipotecario de la zona norte del Sabadell, Sergio Aparicio, solo cuatro municipios –San Sebastián, Zarautz, Hondarribia y Arrasate-Mondragón– de Gipuzkoa registran una media mensual de más de 10 pisos ofertados en alquiler, evidenciando la escasez y concentración de la oferta en el territorio.

Durante el último trimestre, la media mensual de viviendas ofertadas en alquiler fue de 448 en Donostia-San Sebastián, la única localidad que supera ampliamente la barrera de los 10 anuncios y que concentra el 82% de las ofertas. Le siguen Zarautz﻿ (22), Hondarribia (18) y Arrasate-Mondragón (14), mientras que en el resto de localidades la cifra apenas alcanza entre dos y siete anuncios mensuales, como Getaria, Irun, Hernani o Deba. Este reducido número de ofertas en la mayoría de poblaciones dificulta el acceso a vivienda para los habitantes fuera del entorno donostiarra.

El volumen de contratos de alquiler ha descendido un 17% interanual, mientras que la renta media sigue encareciéndose. En Gipuzkoa existe un parque de 31.212 contratos vigentes de alquiler habitual y 1.263 de temporada. En Donostia son 9.857 contratos habituales y 814 de temporada. La accesibilidad se ve afectada por la escasez: el régimen de propiedad sigue predominando, con apenas un 20,4% de hogares en alquiler.

El volumen de contratos de alquiler ha descendido un 17% en la comparativa internaual en el territorio

La renta mensual media para una vivienda ofertada es de 1.951 euros en el conjunto del territorio, y de 2.103 euros en la capital, con descensos interanuales del 5,7% y 5,8% respectivamente, lo que indica cierta contención derivada de la mínima oferta disponible y la regulación del mercado.

El informe también ofrece la media mensual de viviendas ofertadas en alquiler en los diferentes barrios donostiarras. Solo el Centro se apunta más de 100 anuncios. En concreto, 159 ofertas, el 40% del total. El resto de barrios se encuentra por debajo del centenar: Gros (76), Amara Berri (59), elAntiguo (58),Aiete (26) y Egia (18). Es Amara Berri el que se apunta un mayor incremento interanual (91,3%), seguido por Egia (42,1%) y Gros (38%).

Si ponemos el foco ahora en el precio de la vivienda, Gipuzkoa y San Sebastián se apuntan mes tras mes récords de dudosa celebración. Así, el precio medio de compra se halla prácticamente ya en los 6.000 euros por metro cuadrado en San Sebastián (5.962 euros), máximo histórico, tras subir un 6,2% en el último año. La media del territorio, por su parte, se sitúa en los 3.752 euros tras crecer un 7,3% en el mismo periodo. Medias que no se veían desde 2007 y 2008.

Cuatro de cada diez viviendas ofertadas en alquiler en Donostia se concentran en el Centro de la capital

Por barrios también se registran grandes contrastes tanto en precios como en la variación anual. El barrio más caro sigue siendo el Centro, seguido de el Antiguo, Aiete y Gros. La mayor subida interanual la registra el Antiguo (+15,1%), seguido de Egia (+11%) y Gros (+9,2%), mientras que los incrementos son mucho más moderados en Altza, Mirakruz-Bidebieta y Loiola, que también presentan los precios por metro cuadrado más bajos de la ciudad.

El informe también alerta sobre la ralentización de las compraventas, con 1.961 operaciones entre julio y septiembre en Gipuzkoa, lo que supone un 11,5% menos respecto al trimestre precedente y una leve caída anual del 0,5%.