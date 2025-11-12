Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ciudadano observa varios pisos en venta y alquiler en Donostia. José Mari López

Solo cuatro municipios de Gipuzkoa ofertan más de diez pisos en alquiler al mes

San Sebastián concentra más del 80% de las viviendas ofertadas y la renta media alcanza los 2.103 euros en la capital del territorio

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

La oferta de vivienda en alquiler es uno de los grandes retos del mercado inmobiliario en Gipuzkoa. Según el informe del tercer trimestre del Colegio ... de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), presentado ayer por su presidente José Luis Polo, el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario y analista de datos, Luis Fabra, y el director de negocio hipotecario de la zona norte del Sabadell, Sergio Aparicio, solo cuatro municipios –San Sebastián, Zarautz, Hondarribia y Arrasate-Mondragón– de Gipuzkoa registran una media mensual de más de 10 pisos ofertados en alquiler, evidenciando la escasez y concentración de la oferta en el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  4. 4

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  10. 10 Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Solo cuatro municipios de Gipuzkoa ofertan más de diez pisos en alquiler al mes

Solo cuatro municipios de Gipuzkoa ofertan más de diez pisos en alquiler al mes