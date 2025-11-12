Los paisajes de Gipuzkoa que se disfrazan de México en una nueva telenovela

El asador Bedua es uno de los escenarios guipuzcoanos de la telenovela que están rodando VIX y Onza Euskadi y que transcurre íntegramene en el país americano

Teresa Flaño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Que todo es posible en el cine o en la televisión quedará más que palpable en la telenovela 'Infelices para siempre'. Se trata de una producción mayoritariamente mexicana, en concreto de la plataforma de streaming VIX, propiedad de TelevisaUnivision y que ya rodó en Gipuzkoa la serie 'Las pelotaris', y Onza Euskadi. Los protagonistas principales también son mexicanos, con algunos de los rostros más destacados de ese país como José Eduardo Derbez, Consuelo Duval o Sofía Castro. Lo mismo sucede con los creadores de la serie, Jorge Aragón y Adriana Pelusi, y el director, Pitpol Ybarra. La acción transcurre en un hotel mexicano. Pero, y es ahí donde está la peculiaridad de este proyecto, todos los exteriores están rodados en Euskadi. La trama transcurre íntegramente en México y por tanto esas localizaciones vascas aparecerán como escenarios aztecas.

El rodaje de la primera temporada de la serie ya ha comenzado y uno de los lugares donde ya se ha grabado es el Asador Bedua en Zumaia y hasta el 19 de diciembre el planning contempla trabajar en Bilbao, Donostia, Mungia, Barakaldo y Urduliz.

Incentivos fiscales

La razón de este despliegue mexicano está en los incentivos fiscales que ofrecen los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia, «un polo de atracción para este tipo de producciones», explica Gonzalo Sagarcía, productor ejecutivo de la serie, quien asegura que «'Infelices para siempre' es una gran serie que encuentra en Donostia y Euskadi el equipo y los escenarios ideales para la producción»

«Grabar en el País Vasco está siendo una experiencia extraordinaria», apunta Rodrigo de Pedro, director general de Videocine (TelevisaUnivision), quien destaca «las facilidades de producción». En este aspecto han contado con el apoyo del productor guipuzcoano Iñaki Gómez, que ha aportado sus conocimientos en este ámbito. «Esta serie es fruto de la colaboración y la confianza entre equipos de distintas procedencias», señala.

La telenovela está inspirada en una de las películas mexicanas más exitosas de los últimos años 'Infelices para siempre' (2023). Cuenta la historia de Sebastián, quien ha soñado siempre con ser el mejor gerente. La oportunidad llega cuando le ofrecen hacer su sueño realidad en el Hotel Amalaya del Río. Pero al instalarse allí, descubre que los años no han pasado en vano en el lugar. Con su nuevo equipo, pintoresco pero entrañable, tendrá que devolver al hotel su antiguo esplendor. Todo cambia cuando Sebastián se da cuenta de que posee un don extraordinario: puede cumplir literalmente los deseos de sus huéspedes.