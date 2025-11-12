La Policía Municipal de Arrasate confisca dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar 108 km/h

La Policía Municipal de Arrasate ha confiscado dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar velocidades superiores a las permitidas: mientras que la ley establece un límite ... de 25 km/h, estos patinetes podían llegar a 87 y 108 km/h.

La Policía Municipal ha destacado que circular a alta velocidad en patinete es peligroso, tanto para el propio conductor como para el resto de ciudadanos.

Además, en estos casos, el usuario puede enfrentarse no solo a sanciones administrativas y multas, sino también a un posible delito penal. En efecto, si las características del patinete superan las establecidas por la ley —por ejemplo, si excede los 25 km/h—, el vehículo se considera ilegal y no puede circular por la localidad.

Desde octubre, la Policía Municipal realiza acciones informativas y de concienciación en la vía pública, proporcionando a los usuarios de patinetes eléctricos información sobre las normas fijadas por la DGT.

Durante el último mes se han llevado a cabo numerosas intervenciones para garantizar la seguridad ciudadana y fomentar un uso responsable.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Arrasate ha informado de que está a punto de finalizar la redacción de la nueva ordenanza de circulación. La normativa actualmente en vigor data de 2014, por lo que resulta necesario adaptarla a la situación actual.

El Ayuntamiento mantiene abierto el plazo de participación ciudadana hasta el próximo lunes, 17 de noviembre. Se puede participar aquí: https://partaidetza.arrasate.eus/eu/

«Prevemos trabajar la nueva ordenanza en comisión antes de que finalice el año y aprobarla en el pleno de febrero», han explicado los representantes municipales. Esta ordenanza establecerá las normas de uso y será una herramienta útil para toda la ciudadanía.

Por último, la Policía Municipal ha recordado que los patinetes eléctricos no son juguetes y que no se recomienda regalarlos a jóvenes, especialmente de cara a la Navidad.

El objetivo es garantizar la seguridad y la convivencia en las calles del municipio.