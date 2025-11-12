Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arrasateko Udala
Arrasate

La Policía Municipal de Arrasate confisca dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar 108 km/h

Ambos eran ilegales, ya que podían alcanzar velocidades superiores a las permitidas: mientras que la ley establece un límite de 25 km/h, estos patinetes podían llegar a 87 y 108 km/h

DV

Arrasate

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

La Policía Municipal de Arrasate ha confiscado dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar velocidades superiores a las permitidas: mientras que la ley establece un límite ... de 25 km/h, estos patinetes podían llegar a 87 y 108 km/h.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  9. 9 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  10. 10 Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Policía Municipal de Arrasate confisca dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar 108 km/h

La Policía Municipal de Arrasate confisca dos patinetes eléctricos modificados para alcanzar 108 km/h