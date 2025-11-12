Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación por la sentencia contraria a la oferta de plazas de Guardia Municipal en Donostia Morquecho

El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de administrativo de la Diputación de Gipuzkoa

El TSJPV desestima el recurso de la institución foral y confirma la anulación de la convocatoria por su exigencia de nivel de euskera en todos los puestos

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

Nuevo varapalo judicial a los planes de normalización del euskera en la Administración. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el ... recurso presentado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha confirmado la nulidad de una OPE de 100 plazas de administrativo, al considerar que la exigencia del euskera en la totalidad de los puestos vulnera el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  3. 3 Los Javis se separan tras trece años de relación
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  10. 10 Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de administrativo de la Diputación de Gipuzkoa

El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de administrativo de la Diputación de Gipuzkoa