El movimiento de la zapata sobre el que se apoya la escalera ha llevado a su colapso. A.M.
San Sebastián

El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo

El Ayuntamiento tiene desde hace un año un proyecto para reconstruir la zona, pero el último temporal empuja a una intervención de urgencia con un coste de 2,5 millones de euros

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:22

El mar ha vuelto a jugar con lo construido por el hombre en Ondarreta. El temporal de la semana pasada ha destruido las escaleras más ... próximas al Tenis y ha comprometido la escollera que hace de muro de costa a uno y otro lado de este acceso a la playa. La precaria situación estaba detectada hace tiempo y el Ayuntamiento encargó un proyecto el año pasado que ahora va a tener que ejecutar a no más tardar con un coste de 2,5 millones de euros porque la seguridad del paseo está en entredicho y el invierno puede agravar más la situación si no se actúa.

