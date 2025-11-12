El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo

El mar ha vuelto a jugar con lo construido por el hombre en Ondarreta. El temporal de la semana pasada ha destruido las escaleras más ... próximas al Tenis y ha comprometido la escollera que hace de muro de costa a uno y otro lado de este acceso a la playa. La precaria situación estaba detectada hace tiempo y el Ayuntamiento encargó un proyecto el año pasado que ahora va a tener que ejecutar a no más tardar con un coste de 2,5 millones de euros porque la seguridad del paseo está en entredicho y el invierno puede agravar más la situación si no se actúa.

A falta de un análisis exhaustivo de lo ocurrido, parece que los movimientos de arena obra de las mareas han producido tal erosión en esta parte occidental de la playa que han descalzado la zapata sobre la que descansaba este tramo de escaleras y la plataforma de hormigón se ha hundido hasta encontrar apoyo unos centímetros más abajo, lo que ha provocado la rotura de la escalera en varios puntos. Es la tesis que defiende el biólogo Jon Etxezarreta, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y experto en la historia de este arenal, que ayer visitó la zona.

La fuga de arena desde esta parte de la playa hacia el Pico del Loro y La Concha y la cada vez mayor energía de los temporales marítimos han venido provocando numerosos estragos durante los últimos años en los muros de costa de Ondarreta. Y el problema es que, una vez producida una grieta, el mar entra dentro de estas estructuras y las vacía de contenido (arena y piedras), provocando su colapso.

Ampliar Las escaleras están partidas en varios puntos y la zona ha sido vallada para impedir su uso. A. M.

Esto es lo que ocurrió en 2023 en la zona oriental del muro de costa desde las escaleras hoy fracturadas. El mar fisuró el muro, entró en su interior y dejó la estructura en estado de «ruina total», siendo sustituido «por una escollera de piedra suelta». Esta solución provisional, dice la memoria del proyecto redactado hace un año, hace que el paseo peatonal superior se encuentre «en una situación insegura de voladizo, ya que su losa estructural se encuentra únicamente apoyada en el relleno de la parte hacia tierra del mismo y volada en el lado del mar, sin tener un apoyo constante en la escollera».

Estado precario del muro

Al otro lado de las escaleras ahora colapsadas (en dirección hacia el Tenis), la situación del muro de costa no era hace un año mucho mejor, cuando su estado ya era «precario». Un recalce de metro y medio de ancho en la base, formado por escollera en base y hormigón en su parte superior, le da una «apariencia de provisionalidad». La mampostería de cara al mar fue reparada y rejunteada en varias ocasiones para «impedir la entrada y salida de agua con el consiguiente arrastre de las arenas del trasdós del muro», pero las inspecciones y los sondeos realizados por los servicios técnicos del Ayuntamiento consideraron que gran parte del relleno se encontraba «vacío», según señalaba el proyecto redactado en noviembre de 2024 por Antziola Proyectos y Obras SL.

La actuación supone demoler 100 metros de paseo y reconstruir el muro, la acera y colocar unas nuevas escaleras

Las escaleras hoy siniestradas se observó hace un año que estaban «totalmente degradadas, con peldaños erosionados y mampuestos ornamentales laterales desaparecidos». El proyecto detectaba que «la meseta de hormigón» en la base de las escaleras quedaba a metro y medio de la playa y su cimentación era «constantemente socavada por las aguas del mar en las pleamares». La memoria indica además que estas escaleras no cumplen la normativa vigente en materia de accesibilidad al superar el máximo de 12 escaños sin una meseta de descanso.

Ampliar Zona que necesita rehabilitación. A. M.

Seis fases

El proyecto propone una actuación en seis fases que exigirá demoler el paseo para construir un nuevo muro de costa con unas zapatas rellenas de hormigón ciclópeo (60%) y piedra caliza (40%) construidas mediante la «hinca de tablestacas». Posteriormente se reconstruirá la escollera, se rejuntará con «mortero de muy alta resistencia sulforesistente reforzado con fibras» y se rellenará el trasdós del muro con «material filtrante constituido por piedra en rama de tamaño inferior a los 20 centímetros».

La nueva escalera tendrá dos tramos (uno de 10 y otro de 9 peldaños) y una meseta en medio de metro y medio de anchura, con unos peldaños de 35 centímetros de huella y 15 centímetros de contrahuella «para conseguir una escalera cómoda de descender y subir». El material será piedra arenisca natural con superficie antideslizante «mediante un acabado abujardado, flameado o arenado». El proyecto estima en cuatro meses el plazo necesario para ejecutar los trabajos y el presupuesto base de licitación asciende a 2.502.851 euros (IVA incluido).

Claves Antecedentes El muro de costa que sostiene el paseo y la escalera hoy colapsada estaban en precario estado.

Temporal La mareas movieron la semana pasada la base de la escalera y esta se desmoronó en varios puntos.

Proyecto Hace un año se redactó un proyecto para reconstruir muro y escaleras. Su presupuesto es de 2,5 millones.

Urgencia El Ayuntamiento debe habilitar fondos para esta actuación y utilizar un procedimiento de urgencia.

El concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE), tendrá mañana una reunión con el Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa en la que se tratará, entre otros asuntos, esta cuestión.

La necesidad de ejecutar esta obra llega a dos semanas de aprobarse los Presupuestos municipales de 2026, que lógicamente no tienen partida para esta intervención, y a seis meses de iniciarse la temporada de playas del año que viene.