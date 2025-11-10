Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:08

Estudio de Ikuspegi: Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»

Día de la Memoria: El lehendakari reivindica una memoria «crítica que evite la instrumentalización del sufrimiento» de las víctimas

Iglesia: El Vaticano investiga al obispo de Cádiz por pederastia

Educación: El Gobierno Vasco pide al rector de la EHU que aparque «sus propuestas maximalistas para llegar a un acuerdo»

Behobia - San Sebastián: Un corredor tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Mundo: La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

Salud: Osakidetza reforzará «áreas críticas» y reorganizará turnos para «minimizar» los cierres de ambulatorios en Navidades

Economía: La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Sociedad: El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

Música: ¿Quieres cantar con la Euskadiko Orkestra? Se buscan cantores no profesionales

  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

