Las diez noticias clave de la jornada

Estudio de Ikuspegi: Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»

Día de la Memoria: El lehendakari reivindica una memoria «crítica que evite la instrumentalización del sufrimiento» de las víctimas

Iglesia: El Vaticano investiga al obispo de Cádiz por pederastia

Educación: El Gobierno Vasco pide al rector de la EHU que aparque «sus propuestas maximalistas para llegar a un acuerdo»

Behobia - San Sebastián: Un corredor tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Mundo: La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

Salud: Osakidetza reforzará «áreas críticas» y reorganizará turnos para «minimizar» los cierres de ambulatorios en Navidades

Economía: La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Sociedad: El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

Música: ¿Quieres cantar con la Euskadiko Orkestra? Se buscan cantores no profesionales