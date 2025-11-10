El Gobierno Vasco pide al rector de la EHU que aparque «sus propuestas maximalistas» para acercar posturas en el presupuesto

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha instado al rector de la EHU abandonar los «planteamientos maximalistas» y a «llevar ... a un terreno racional lo que ahora no está en un terreno racional», para tratar de acercar posturas en torno a la financiación de la universidad pública incluida en los presupuestos. En alusión a la demanda de un incremento del 50%, unos 200 millones de euros más, lanzada por Joxerramon Bengoetxea, el consejero la ha tildado nuevamente de «desmesurada» y «fuera de toda lógica presupuestaria» en relación a «la cuantía, los procedimientos y los plazos» y ha advertido de que pone en riesgo la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Tras las discrepancias mantenidas en los últimos días con el rector de la EHU, debido a las declaraciones de Bengoetxea sobre la financiación de la universidad pública vasca, el consejero ha explicado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que ambos se han comunicado «en muchas ocasiones» y han comentado «la necesidad de rebajar el tono». Hoy, el consejero ha señalado que el hecho de pedir «más presupuesto» entra «en el canon rectoral», pero le «desconcertó profundamente, por un lado, la secuencia de actuaciones pero, sobre todo, la magnitud de la demanda. Por ello, le ha pedido al rector que contribuya a «reconducir el diálogo a un terreno racional» tras explicar que la propuesta del rectorado de aumentar un 50% la aportación económica del Ejecutivo a la universidad «no tiene sentido alguno en la lógica presupuestaria de la administración». Este incremento equivaldría a elevar la aportación anual de 400 a 600 millones de euros, una cifra «inasumible», al incluir partidas que corresponden a periodos y programas que aún no están en negociación.

«Hay un problema de lógica en todo el planteamiento», ha señalado, subrayando que buena parte de las peticiones que ha realizado la EHU afecta a contratos-programa o inversiones que no están previstas hasta dentro de dos años.

Pérez Iglesias ha asegurado que su intención es mantener el diálogo con el rectorado y buscar puntos de encuentro, pero ha advertido de que será difícil lograr acuerdos si la universidad mantiene esa «magnitud de demandas. Yo tengo toda la voluntad del mundo, pero si los planteamientos no son sostenibles, va a ser muy complicado. Aun así, confío en que esto lo arreglaremos», ha añadido. Pérez Iglesias también ha confimado que se reunirá con el rector antes del 19 de noviembre, pero no ha desvelado cuándo se producirá el encuentro. «Lo importante ahora es devolver la racionalidad a este debate y encontrar un terreno común desde el que podamos avanzar», ha concluido.

Sueldos del profesorado

El consejero ha recordado que el Gobierno Vasco ha incrementado la aportación ordinaria a la universidad en un 5% el año pasado y en un 7% este año, «subidas que no se habían producido en casi dos décadas». Su objetivo, ha dicho, es «seguir mejorando la financiación y acometer proyectos académicos ilusionantes».

También ha aludido a la demanda de «100 millones de euros para subir sueldos», advertiendo de que «significaría que cada profesor o profesora ingresaría del orden de 20.000 euros más al año y para la administración supondría un desembolso inasumible». Aunque «los argumentos que se dan pueden en cierto modo ser válidos» en lo relativo a las primeras etapas de la carrera académica, ha considerado que «no pueden ser válidos para el total de la carrera académica».

En todo caso, ha precisado que «el sueldo no lo decide el Gobierno Vasco, lo decide el Gobierno central, porque tienen validez para todo el Estado». Según ha explicado, el Ejecutivo vasco «puede conceder complementos retributivos normalmente vinculados al desempeño», pero «legalmente no cabe hablar de complementos generales sin condiciones».

Por ello, ha señalado que de complementos «se puede hablar siempre y cuando se plantee en términos de que esto ha de tener unas contrapartidas», algo que «no es algo que se resuelve en dos meses». «En todo caso, esto son cuestiones que cada una de ellas tiene su dinámica. Las magnitudes deben tener una justificación, una lógica y yo lo que he visto es algo a lo que no le encuentro sentido», ha insistido.