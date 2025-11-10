Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, junto al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, en un acto la pasada semana. EFE

El Gobierno Vasco pide al rector de la EHU que aparque «sus propuestas maximalistas» para acercar posturas en el presupuesto

Juan Ignacio Pérez insiste en «llevar a un terreno racional lo que ahora no está en un terreno racional», en alusión a la demanda de un incremento del 50%, unos 200 millones de euros más, la financiación universitaria

B. C.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:12

Comenta

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha instado al rector de la EHU abandonar los «planteamientos maximalistas» y a «llevar ... a un terreno racional lo que ahora no está en un terreno racional», para tratar de acercar posturas en torno a la financiación de la universidad pública incluida en los presupuestos. En alusión a la demanda de un incremento del 50%, unos 200 millones de euros más, lanzada por Joxerramon Bengoetxea, el consejero la ha tildado nuevamente de «desmesurada» y «fuera de toda lógica presupuestaria» en relación a «la cuantía, los procedimientos y los plazos» y ha advertido de que pone en riesgo la posibilidad de alcanzar acuerdos.

