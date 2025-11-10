Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de uno de los conciertos celebrados el año pasado dentro de la misma iniciativa. EO

¿Quieres cantar con la Euskadiko Orkestra? Se buscan cantores no profesionales

La Sinfónica vasca lanza por segundo año la inciativa que permitirá a 132 aficionados vivir la experiencia en los escenarios del Kursaal, Euskalduna y Baluarte

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

La primera experiencia, el año pasado, fue un éxito: muchos aficionados vascos al canto cumplieron el sueño de cantar con una orquesta en un gran ... escenario. Así que este año se repite: se buscan 132 voces para la segunda edición de 'Abestu Euskadiko Orkestrarekin'. No hace falta alta formación ni experiencia: solo pasión por la música.

