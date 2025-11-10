¿Quieres cantar con la Euskadiko Orkestra? Se buscan cantores no profesionales

La primera experiencia, el año pasado, fue un éxito: muchos aficionados vascos al canto cumplieron el sueño de cantar con una orquesta en un gran ... escenario. Así que este año se repite: se buscan 132 voces para la segunda edición de 'Abestu Euskadiko Orkestrarekin'. No hace falta alta formación ni experiencia: solo pasión por la música.

Son un 10% más de voces que el año pasado y a las citas del Kursaal y del Euskalduna se suma e Baluarte de Pamplona. El proyecto, según informa la Euskadiko Orkestra, «se visibilizará dentro de la temporada en el octavo programa, denominado Schumann / Respighi y bajo la dirección de Riccardo Frizza». Los conciertos se celebrarán el 13 de marzo en el Baluarte, el 14 de marzo en el Euskalduna de Bilbao, y el 16 y 18 de marzo en el Kursaal.

«Se buscan para esta nueva edición un total de 132 voces anónimas y voluntarias (hayan o no participado previamente), que deberán inscribirse en la web de Euskadiko Orkestra para el 4 de diciembre como tarde», explican desde la sinfónica. «Es requisito de participación tener una mínima formación musical y saber leer partituras. Después habrá que cumplir con la máxima asistencia posible a los 10 ensayos, programados en Miramon los miércoles, desde el 14 de enero hasta el 12 de marzo». Los primeros tres ensayos se repetirán en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao para facilitar el acceso a las personas procedentes de Bizkaia y Araba.

El nuevo repertorio estará compuesto por tres obras: Euskalerria de Sorozabal; la 'Marcha y coro' de Carmen de Bizet; y una tercera obra que seleccionarán los coralistas. Todo ello sumará un total de entre 10 y 15 minutos para coro mixto y orquesta. Las voces ciudadanas contarán con el apoyo de 40 miembros del Coro Easo.

La iniciativa se enmarca en ARTIS+, arte para la inclusión social, un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que Euskadiko Orkestra participa hasta 2027 con socios como la Orchestre National du Capitole de Toulouse, L'Auditori y Orquesta OBC de Barcelona, y la Orquesta de Pau, entre otros.

Entre quienes cumplan los requisitos mínimos para participar, se realizará un sorteo, y los no seleccionados quedarán en lista de espera ante posibles bajas. El sorteo y notificación de las voces seleccionadas será el 15 de diciembre. Los diez ensayos serán del 14 de enero al 12 de marzo de 2026, los miércoles, en Miramon. La dirección coral corre a cargo de Gorka Miranda.