El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

Edurne Egaña trabaja ya como asesora, con el nivel de director, en el área de Asuntos Agropecuarios y Pesqueros del Gobierno vasco. La política guipuzcoana ... fue recolocada en este puesto de confianza el 29 de octubre, al día siguiente de anunciarse su cese como máxima responsable de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP). Egaña fue sustituida en su puesto por Jon Asua. La retribución de un director del Gobierno Vasco quedó fijada como norma general para este 2025 en 80.656 euros anuales.

Al producirse su salida de EKP, la consejería dirigida por Amaia Barredo habló de reestructuración, en un momento en el que se está dando una vuelta de tuerca al sistema de concesión de amarres en todo Euskadi tras la sentencia de Plentzia que adelantó este periódico y que tumbaba el modo en que se estaban adjudicando las plazas en los pantalanes en todo el litoral vasco.

En este contexto y tras conocerse el fiasco de Plentzia, el PP pidió a principios de octubre la comparecencia de Egaña, histórica del PNV guipuzcoano, en el Parlamento para que diera explicaciones de lo sucedido con este asunto. La recién nombrada asesora de Asuntos Agropecuarios y Pesqueros admitió entonces haber cometido «errores». Los populares pidieron su dimisión.

Egaña es licenciada en Económicas y tiene un MBA. Fue responsable de gestión del puerto de Zumaia entre 1994 y 2000. Posteriormente fue directora de Presupuestos del Gobierno vasco entre 20023 y 2007, cargo que dejó para desempeñar el puesto de diputada de Presidencia de la Diputación de Gipuzkoa entre 2007 y 2011. Fue nombrada directora de EKP en 2013. Antes, entre 2001 y 2003 había sido parlamentaria por el PNV.

Además del fiasco en el sistema de adjudicación de amarres, la ex directora de Puertos llegó a estar imputada por otra denuncia de un amarrista de Donostia, y el Tribunal de Cuentas le afeó el pasado verano que contratara 'a dedo' el suministro de combustible para los puertos. Entre 2022 y 2023 la factura ascendió a 2,5 millones.