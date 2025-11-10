Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La exdirectora de EKP, con una imagen del Puerto de Hondarribia de fondo. IREKIA

El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos

La política guipuzcoana dejó de gestionar la sociedad pública EKP tras el varapalo judicial por el fiasco en la adjudicación de amarres en Plentzia

JOSU GARCÍA

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:00

Edurne Egaña trabaja ya como asesora, con el nivel de director, en el área de Asuntos Agropecuarios y Pesqueros del Gobierno vasco. La política guipuzcoana ... fue recolocada en este puesto de confianza el 29 de octubre, al día siguiente de anunciarse su cese como máxima responsable de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP). Egaña fue sustituida en su puesto por Jon Asua. La retribución de un director del Gobierno Vasco quedó fijada como norma general para este 2025 en 80.656 euros anuales.

