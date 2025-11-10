Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy, el día de su entrada a prisión. Reuters

La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

El Tribunal de Apelación de París autoriza al expresidente a salir de la cárcel a la espera de que el caso por la financiación libia de su campaña de 2007 se juzgue en segunda instancia a partir del próximo marzo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

La Corte de Apelación de París ha concedido este lunes al mediodía la libertad provisional a Nicolas Sarkozy. El que fuera presidente de Francia entre ... 2007 y 2012 ha recuperado su libertad tras haber pasado 20 días entre rejas en el centro penitenciario de la Santé, en el distrito XIV (Sur) de París. El Tribunal Correccional de la capital lo había condenado a finales de septiembre con cinco años de prisión por el caso de la financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Y entonces pidió una aplicación inmediata de esa pena, lo que comportó que se convirtiera en el primer exjefe del Estado encarcelado en la historia de la Quinta República.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  8. 8 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy