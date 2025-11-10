Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer de ascendencia árabe espera en un servicio de lavado de ropa en Ordizia. Iñigo Royo

Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»

Ikuspegi analiza en su último estudio los «dilemas» que enfrentan los hijos de inmigrantes, como los estereotipos o la «falta de identidad»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

En Euskadi, 76.914 jóvenes menores de 24 años son descendientes de inmigrantes –es decir, que tienen al menos un progenitor de nacionalidad y/u ... origen extranjero–. De ellos, un 60,6% ha nacido en España, sin embargo, y a pesar de ello, siguen enfrentándose a los estereotipos derivados por el estatus de inmigrante de sus padres. Considerados jóvenes de segunda generación, el estudio del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), 'Mujeres de ascendencia extranjera', analiza los estereotipos que acarrean, las dificultades a las que se enfrentan y los sentimientos encontrados que pueden desarrollar al no sentirse parte ni de la sociedad en la que han crecido ni de la de origen. El informe recoge las respuestas de una veintena de estas jóvenes y varias de ellas dejan claro que «no me identifico con la inmigración porque yo no he migrado, he nacido en Euskadi», insisten. Es más, «odio la etiqueta de segunda generación».

