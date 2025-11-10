Osakidetza reforzará «áreas críticas» y reorganizará turnos para «minimizar» los cierres de ambulatorios en Navidades

A poco más de un mes para las Navidades, Osakidetza ultima un «plan de contingencia» para «minimizar» el cierre de ambulatorios durante el periodo de ... vacaciones de los profesionales sanitarios. Entre las medidas, el Departamento de Salud ha anunciado que reforzará aquellas «áreas críticas» donde se concentran más ausencias de profesonales y reorganizará turno y horarios para «optimizar» la disponibilidad de profesionales y la coordinación de la Atención Primaria de las distintas Organizaciones de Servicios Integradas (OSIs).

El objetivo, apuntan desde la consejería, es «mantener la calidad asistencial y equilibrar las necesidades de la ciudadanía con el merecido descanso de los profesionales». Para ello, como sucede en otras épocas del año como el verano, Salud realizará un seguimiento semanal de la situación «en cuanto a ajustes de horarios, incidencias y previsión de cobertura de profesionales».

La intención de Osakidetza es «mantener los estándares alcanzados» en las pasadas navidades donde en dos de cada tres centros de salud o consultorios no hubo ningún tipo de restricción en la atención a los pacientes, y se mantuvieron los horarios habituales. El resto, por norma general, recoraton su horario de atención de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en lugar de las 20.00 horas. En el caso de Gipuzkoa, por ejemplo, una quincena de ambulatorios adelantaron su horario de cierre a las 17.00 horas.

Esta es una medida que el área que encabeza Alberto Martínez viene tomando en cada periodo vacacional. En el último, durante este pasado verano, Osakidetza logró una cobertura del 85% entre el personal facultativo durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre «gracias a medidas como la contratación de nuevos profesionales, residentes, adaptación de jornadas y ajustes de horarios en profesionales».

Paralelamente, Salud tiene puesto en marcha también otro plan de contingencia para hacer frente a un eventual aumento de la demanda asistencial originada por las infecciones respiratorias como el Covid y la gripe, cuyos nuevos casos se han contenido en los últimos días después de que el pico de esta temporada se haya adelantado casi un mes, especialmente en Bizkaia.

Entre otra serie de medidas, este plan incluye la previsión de aumentar la capacidad de los centros sanitarios si fuese necesario o reforzar los equipos de enfermería y medicina de los servicios con mayor presión asistencial. El año pasado, por ejemplo, Osakidetza tenía en la recámara más de medio millar de camas extra para atender a pacientes con gripe.