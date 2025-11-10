Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer abandona el ambulatorio de Gros, en Donostia. Morquecho

Osakidetza reforzará «áreas críticas» y reorganizará turnos para «minimizar» los cierres de ambulatorios en Navidades

Salud prepara un plan de contingencia para «optimizar la respuesta a las necesidades de asistencia sanitaria» durante las vacaciones navideñas

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:44

A poco más de un mes para las Navidades, Osakidetza ultima un «plan de contingencia» para «minimizar» el cierre de ambulatorios durante el periodo de ... vacaciones de los profesionales sanitarios. Entre las medidas, el Departamento de Salud ha anunciado que reforzará aquellas «áreas críticas» donde se concentran más ausencias de profesonales y reorganizará turno y horarios para «optimizar» la disponibilidad de profesionales y la coordinación de la Atención Primaria de las distintas Organizaciones de Servicios Integradas (OSIs).

