El lehendakari reivindica una memoria «crítica que evite la instrumentalización del sufrimiento» de las víctimas

«La violencia ha dejado heridas aún abiertas en nuestro pueblo. Aunque quisiéramos pensar lo contrario, persisten el sufrimiento, el dolor y la pena. Siguen ... presentes las largas huellas que dejaron la Guerra, la Dictadura, el terrorismo, la persecución o la tortura». Con este reconocimiento y esta autocrítica ha abierto este viernes el lehendakari Imanol Pradales el acto celebrado en Vitoria con motivo del Día de la Memoria. Y es por ello que Pradales ha reivindicado ante las propias víctimas, «una memoria que evite la instrumentalización del sufrimiento y que tenga a las víctimas como máxima prioridad».

El lehendakari ha advertido en Vitoria de que «basta con repasar algunos de los acontecimientos producidos durante los últimos meses en Euskadi para comprobar que queda mucho camino por recorrer. Y que el riesgo de retroceso existe, lo tenemos ahí». También ha incidido en que hay que recordar «el impacto de la violencia y de quienes la jalearon, sí, pero también el coraje cívico de una parte mayoritaria de la sociedad vasca que salió a la calle a defender la paz».

Además, ha recordado que «el olvido no es una opción» y que «no vale pasar página sin leerla». Por ello, ha pedido «construir una memoria de país, inclusiva, que supere la miopía del 'nosotros' frente al 'ellos'». Además, ha abogado, en la misma línea del año pasado, por «una memoria crítica, que reconozca sin tibieza que el dolor causado por cualquier forma de violencia es injusto». Y ha querido trasladar a los jóvenes que «la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo trae un sufrimiento interminable. La democracia y los derechos humanos no están garantizados y debemos aprender del pasado para no repetir los errores».

Pradales ha centrado su discurso en dos víctimas. Mikel Zabalza y Oscar Villafañe. Zabalza, torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo a manos de la Guradia Civil y abandonado en el río Bidasoa. «A día de hoy, al amparo de una ley franquista, no se ha depurado ni esclarecido responsabilidad alguna sobre su muerte y tortura», ha apuntado el lehendakari.

Villafañe, Guardia Civil jubilado, fue asesinado en 1993 en Andoain por ETA tras el estallido de una bomba colocada en los bajos de su coche. «Un joven de 15 años, huérfano de padre, presencia cómo una bomba destroza a su abuelo, quien se había hecho cargo de él», relató Pradales. «Cinco años más tarde, a través de un familiar, descubre que el mismo grupo terrorista que cometió aquel atentado había acribillado a tiros a su padre, al que nunca pudo conocer. Fue en 1978, cuando su madre estaba embarazada de él», contó el lehendakari con un relato que ha estremecido a al público.

El lehendakari ha subrayado que esa percepción de que las heridas no están cerradas no es algo suyo, sino algo que «que he podido comprobar personalmente en los encuentros mantenidos con las víctimas». «Lo sucedido no tiene marcha atrás», ha apuntado Pradales, pero «sí está en nuestras manos aliviar su dolor o, al menos, no aumentarlo». Por ello, ha abogado por «extraer lecciones adecuadas del pasado» y «cerrar el paso a la »intolerancia y a la violencia«. »Está en nuestras manos asentar las bases de una convivencia futura«, ha concluido.

Llamada a la juventud

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, que ha abierto el acto en Vitoria, ha reafirmado el compromiso alcanzado por la mayoría del Parlamento Vasco en 2010: «lo que ha ocurrido y lo que, jamás, debe volver a ocurrir». El testimonio de las víctimas, ha subrayado, debe «ser una llamada de atención a la juventud sobre el dolor y sufrimiento que genera el odio, el señalamiento del diferente como si de un enemigo se tratase, el sectarismo y la polarización».

Sán José ha señalado con especial énfasis que «volvemos a ver intentos de polarización. Esfuerzos por separar y monopolizar el dolor de unas víctimas para deslegitimar y negar a todas las demás». Y se ha dirijido a las víctimas: «sois también el recuerdo de que la sociedad no puede permanecer callada, pasiva, no puede mirar a otro lado ante cualquier vulneración de los derechos humanos».

En esa línea, ha resaltado que el testimonio de las víctimas «ha de servirnos para alzar la voz, para no callar, no permanecer silentes, mudos ante la pantalla de televisión, mientras vemos como miles de personas sufren en otras partes del mundo. Hagamos nuestro el viejo proverbio latino 'Soy humana y, por ello, nada humano me puede ser ajeno'».

El día de la Memoria también ha contado con la intervención de las propias víctimas. Maixabel Lasa, , viuda del socialista Juan María Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000; Amelia Machimbarrena, nieta de Diego Fernández asesinado por ETA; o Ixone Fernández, detenida en 2005 por la Policía Nacional acusada de colaborar con ETA y que sufrió torturas durante su detención, han compartido la importancia de contar sus vivencias y de que no caigan en el olvido.