Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales y la presidenta del parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, este lunes en el acto del Día de la Memoria. EFE
Día de la Memoria

El lehendakari reivindica una memoria «crítica que evite la instrumentalización del sufrimiento» de las víctimas

Imanol Pradales fija a las víctimas «como máxima prioridad» y constata que en Euskadi «siguen presentes las largas huellas que dejaron la Guerra Civil, la dictadura, el terrorismo, la persecución o la tortura»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

«La violencia ha dejado heridas aún abiertas en nuestro pueblo. Aunque quisiéramos pensar lo contrario, persisten el sufrimiento, el dolor y la pena. Siguen ... presentes las largas huellas que dejaron la Guerra, la Dictadura, el terrorismo, la persecución o la tortura». Con este reconocimiento y esta autocrítica ha abierto este viernes el lehendakari Imanol Pradales el acto celebrado en Vitoria con motivo del Día de la Memoria. Y es por ello que Pradales ha reivindicado ante las propias víctimas, «una memoria que evite la instrumentalización del sufrimiento y que tenga a las víctimas como máxima prioridad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  8. 8 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lehendakari reivindica una memoria «crítica que evite la instrumentalización del sufrimiento» de las víctimas

El lehendakari reivindica una memoria «crítica que evite la instrumentalización del sufrimiento» de las víctimas