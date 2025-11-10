Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atletas a su paso por Irun en la Behobia del domingo. De la Hera

Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Fue atendido en la zona de Lintzirin y posteriormente fue derivado al hospital. «No tiene mal pronóstico», según señala la organización

Álvaro Vicente

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Un corredor fue atendido con una parada cardiorrespiratoria en la zona del Lintzirin en el transcurso de la Behobia - San Sebastián. El atleta popular fue trasladado al hospital y según apuntan desde la organización «no tiene mal pronóstico». Las próximas horas determinarán su evolución. Cientos de corredores fueron testigos del trabajo de los sanitarios para salvar la vida a este varón del que no se ha revelado su procedencia que se desmayó sobre el kilómetro diez de la carrera para posteriormente entrar en parada cardiorrespiratoria. Rápidamente llegaron las asistencias y, tras ponerle el desfibrilador, se le consiguió reanimar.

En un principio fue DYA Gipuzkoa quien atendió al corredor aunque al momento apareció un ambulancia medicalizada de Osakidetza que se encargo de estabilizar al hombre y trasladarlo a un centro hospitalario.

Es el caso más grave de los cinco traslados que se realizaron, los otros cuatro por golpes de calor. Y es que a pesar de que la temperatura no era mala para correr, 11 grados, cuando se dio el pistoletazo de salida, con los corredores de élite, ésta fue aumentando en el transcurso de la mañana hasta los 18 grados que marcaba a mediodía. En esas horas, entre las 12 y las 14 horas, cuando llegan a meta los corredores que más tiempo pasan sobre el asfalto y por tanto más expuestos están a sufrir los efectos del calor. Es lo que ocurrió: la sensación a primera hora era buena para la práctica del deporte pero el sol que asomó a media mañana subió la temperatura y ya no eran condiciones óptimas para correr una media maratón dura como es la Behobia.

En total se realizaron cinco traslados a centros hospitalarios por indisposiciones

Como siempre, al margen de estos casos, otros corredores fueron atendidos por dolores musculares, torceduras o mareos pero ningún caso derivó en situaciones peligrosas para la salud de los atletas populares.

Afortunadamente estos casos constituyen casos excepciones entre tanto participantes, ya que la mayoría de los inscritos prepara a conciencia la carrera, lo que minimiza el riesgo de que haya problemas de salud, y cruza la línea de meta con una sonrisa de oreja a oreja y sin la necesidad de recibir asistencia médica pese a la dureza de la prueba.

