Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:34

Comenta

Behobia-SS: El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia

Alcalde: Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»

Galeria: Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025

Sucesos: Una persona herida tras una colisión entre un turismo y un camión en el puente de Orio

Ertzaintza: Policías locales reforzarán la vigilancia del transporte escolar

Pelota: Altuna III se sube al podio tras derrotar a Ezkurdia en el Uarkape de Arrasate

Liga F: 'Hat trick' de triunfos de una Real que no deja de crecer

Legazpi: Olentzeroren astoak zapata galdu du...

Ataún: mondeju beltzaren hiriburu

Oriente próximo: Evacuar Teherán: la misión imposible a la que puede abocar una sequía histórica

Internacional: El cierre del gobierno de Estados Unidos hace peligrar la economía de la superpotencia

