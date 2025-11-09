Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:34
Behobia-SS: El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
Alcalde: Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
Galeria: Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
Sucesos: Una persona herida tras una colisión entre un turismo y un camión en el puente de Orio
Ertzaintza: Policías locales reforzarán la vigilancia del transporte escolar
Pelota: Altuna III se sube al podio tras derrotar a Ezkurdia en el Uarkape de Arrasate
Liga F: 'Hat trick' de triunfos de una Real que no deja de crecer
Legazpi: Olentzeroren astoak zapata galdu du...
Ataún: mondeju beltzaren hiriburu
Oriente próximo: Evacuar Teherán: la misión imposible a la que puede abocar una sequía histórica
Internacional: El cierre del gobierno de Estados Unidos hace peligrar la economía de la superpotencia