Ertzaintza y policías locales reforzarán la vigilancia del transporte escolar

A partir de mañana, y hasta el próximo viernes, tanto la Ertzaintza como las policías locales reforzarán el control del transporte de menores a centros ... educativos de Euskadi. Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, se comprobará, entre otras cosas, el uso de los cinturones, la señalización en los vehículos y la presencia de la persona acompañante. El objetivo es velar por la seguridad vial de los menores y la iniciativa forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, que se vienen desarrollando durante todo el año.

Por un lado, se verificará que dicho transporte cumple con la legislación en cuanto a autorizaciones administrativas, condiciones técnicas de los vehículos etc. Por otro, se comprobará el uso del cinturón por parte de las y los menores, así como de la persona conductora y la acompañante. Además, se hará especial hincapié en las medidas que afecten a la seguridad de las y los escolares como, por ejemplo, la señalización en los vehículos y la presencia de la persona adulta que debe cuidarles durante los traslados.

Desde el Departamento de Seguridad se recuerda que los menores son uno de los colectivos más vulnerables en materia de Seguridad Vial, por lo que requieren una especial protección. Remarcan que reforzar los controles al transporte escolar contribuye a prevenir accidentes que pueden afectar a este colectivo. Destacan que hay que tener en cuenta que para los vehículos que realicen transporte escolar se reducirá en 10 Km/h la velocidad máxima fijada en función del tipo de vehículo fuera de poblado.

Los controles se realizarán, a ser posible, en las instalaciones del centro escolar, una vez que el vehículo haya llegado a su destino y después de que el alumnado se haya apeado.