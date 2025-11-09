Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ertzaintza y policías locales reforzarán la vigilancia del transporte escolar

Se comprobará, entre otras cosas, el uso de los cinturones, la señalización en los vehículos y la presencia de la persona acompañante

A. I.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

A partir de mañana, y hasta el próximo viernes, tanto la Ertzaintza como las policías locales reforzarán el control del transporte de menores a centros ... educativos de Euskadi. Según ha informado este domingo el Departamento de Seguridad, se comprobará, entre otras cosas, el uso de los cinturones, la señalización en los vehículos y la presencia de la persona acompañante. El objetivo es velar por la seguridad vial de los menores y la iniciativa forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, que se vienen desarrollando durante todo el año.

