Jon Insausti, primer alcalde de Donostia en activo en correr la Behobia: «Hemos volado» El primer edil de Donostia ha marcado un tiempo de una hora y 32 minutos y confiesa lo primero que hace tras acabar cada Behobia

«Hemos volado». Esa ha sido la primera impresión al llegar a meta de la Behobia-San Sebastián del alcalde de Donostia Jon Insausti. Se podría decir que desde que cogió el bastón de mando el pasado 29 de octubre este el primer reto deportivo que afronta. Aunque cuenta con esta diez Behobias en su haber. «Soy el primer alcalde de Donostia en activo que la corre. Xabier Albistur la hizo una vez dejó la Alcaldía», ha apuntado Insausti a su llegada al micrófono de Laura Chamorro.

«El momento más bonito es encontrarme con los aitas en la meta, que siempre están aquí», ha confesado Insausti, que ha marcado un crono de una hora y 32 minutos. Y su primer capricho tras finalizar la prueba siempre es el mismo. «Me voy a comer una palmera de chocolate».

El primer edil donostiarra ha apuntado que se le han juntado «muchas emociones» durante la prueba que es «una explosión tremenda». Y ha tenido un bonito recuerdo para sus tías Arantxa y Josune «que me animaron a correr y a estar aquí».