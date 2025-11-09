Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así ha quedado el turismo tras la colisión con el camión en el puente de Orio. Ander Artetxe

Una persona herida tras una colisión entre un turismo y un camión en la AP-8 a la altura del puente de Orio

El accidente ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao, lo que está provocando retenciones que superan los tres kilómetros

B. A.

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Una persona ha resultado herida esta tarde tras un accidente entre un turismo y un camión a la altura del puente de Orio. El siniestro ha tenido lugar a las 18:15 horas en Aia, en el punto kilométrico 36, cuando por causas que se desconocen los dos vehículos han colisionado en sentido Bilbao. Como consecuencia del impacto, el vehículo -visiblemente dañado- ha quedado desplazado justo sobre el petril del puente, junto a las barreras de contención del mismo.

Varias dotaciones de bomberos, ambulancias, patrullas de la Ertzaintza y al menos una grúa se han trasladado al lugar con el fin de asistir al herido y proceder a la limpieza de la calzada. La persona que ha resultado herida en el siniestro ha sido atendida en el mismo lugar de los hechos por las asistencias médicas, aunque finalmente no ha tenido que ser trasladada a ningún centro hospitalario.

El accidente entre el turismo y el camión ha provocado el corte de un carril en sentido Bilbao, lo que está provocando diversas retenciones en la zona mientras se realizan las pertinentes tareas de limpieza de la vía. De hecho, pasadas las 19.15 horas la AP-8 registra colas de más de tres kilómetros en sentido Bilbao. Por ello, se recomienda extremar la precaución en la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Behobia- San Sebastián en directo y todas las clasificaciones, en la web de El Diario Vasco
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  5. 5

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  8. 8 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  9. 9 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una persona herida tras una colisión entre un turismo y un camión en la AP-8 a la altura del puente de Orio

Una persona herida tras una colisión entre un turismo y un camión en la AP-8 a la altura del puente de Orio