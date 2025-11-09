Una persona herida tras una colisión entre un turismo y un camión en la AP-8 a la altura del puente de Orio El accidente ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao, lo que está provocando retenciones que superan los tres kilómetros

B. A. San Sebastián Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:06 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida esta tarde tras un accidente entre un turismo y un camión a la altura del puente de Orio. El siniestro ha tenido lugar a las 18:15 horas en Aia, en el punto kilométrico 36, cuando por causas que se desconocen los dos vehículos han colisionado en sentido Bilbao. Como consecuencia del impacto, el vehículo -visiblemente dañado- ha quedado desplazado justo sobre el petril del puente, junto a las barreras de contención del mismo.

Varias dotaciones de bomberos, ambulancias, patrullas de la Ertzaintza y al menos una grúa se han trasladado al lugar con el fin de asistir al herido y proceder a la limpieza de la calzada. La persona que ha resultado herida en el siniestro ha sido atendida en el mismo lugar de los hechos por las asistencias médicas, aunque finalmente no ha tenido que ser trasladada a ningún centro hospitalario.

El accidente entre el turismo y el camión ha provocado el corte de un carril en sentido Bilbao, lo que está provocando diversas retenciones en la zona mientras se realizan las pertinentes tareas de limpieza de la vía. De hecho, pasadas las 19.15 horas la AP-8 registra colas de más de tres kilómetros en sentido Bilbao. Por ello, se recomienda extremar la precaución en la zona.