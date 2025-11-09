Altuna III se sube al podio tras derrotar a Ezkurdia en el Uarkape de Arrasate

Jokin Altuna finaliza el Cuatro y Medio como tercer clasificado tras imponerse a Ezkurdia por 22-20 en el Uarkape de Arrasate, en un ... partido con mucho ritmo. El de Amezketa estará por tanto en el podio de esta edición y queda como sustituto de alguno de los dos finalistas si alguno de ellos no pudiera jugar el próximo domingo la final por lesión o enfermedad.

Altuna III entró mejor a un partido que comenzó con poquito peloteo. En el 4-2 apenas se habían cruzado 16 pelotazos y el guipuzcoano ya se había anotado dos tantos de saque.

La máxima ventaja del de Amezketa se produjo en el 11-5 tras lograr su cuarto tanto con el disparo inicial. A Ezkurdia le costaba restar, lo que unido a la facilidad de su rival para terminar el tanto cuando lograba devolver el saque acortaba mucho los intercambios.

Sin embargo, el triple campeón de Arbizu reaccionó (11-10) e incluso llegó a ponerse por delante (17-18) tras su tercer tanto de saque.

Con 19-19, Ezkurdia falló y Altuna III sumó su quinto tanto con el disparo inicial (21-19). Tuvo la rúbrica en el siguiente, pero con Ezkurdia atrapado mandó la pelota al colchón inferior. El navarro tenía una oportunidad.

Sacó bien Ezkurdia, pero no ejecutó bien una dos paredes y dio la iniciativa a Altuna, que tras una dejada que su rival devolvió con problemas ejecutó una brillante dos paredes para ganar el partido.