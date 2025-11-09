Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Altuna se dispone a sacar con Ezkurdia al resto en el Uarkape de Arrasate. José Mari López
Cuatro y Medio

Altuna III se sube al podio tras derrotar a Ezkurdia en el Uarkape de Arrasate

El de Amezketa se impuso en un duelo con mucho ritmo y será el suplente ante una posible baja de alguno de los dos finalistas

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

Jokin Altuna finaliza el Cuatro y Medio como tercer clasificado tras imponerse a Ezkurdia por 22-20 en el Uarkape de Arrasate, en un ... partido con mucho ritmo. El de Amezketa estará por tanto en el podio de esta edición y queda como sustituto de alguno de los dos finalistas si alguno de ellos no pudiera jugar el próximo domingo la final por lesión o enfermedad.

