'Hat trick' de triunfos de una Real que no deja de crecer

No tiene techo la Real Sociedad de Arturo Ruiz, que continúa como un cohete en la Liga F, a la estela del todopoderoso Barça. ... Tras la proverbial gesta de derrotar a las culé en Zubieta, las txuri-urdin han vencido con solvencia por 2-3 ante el Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque con goles de Lucía, Aiara y Cahynová y se mantienen en la tercera posición de la tabla, por lo tanto, en plaza de Champions League. Se trata de un 'hat-trick' de triunfos de la Real, tres victorias consecutivas contra el Eibar (0-3), el Barça (1-0) y el Espanyol (2-3). 23 puntos en 10 partidos, merced a siete triunfos, dos empates y una derrota, con 20 goles a favor y 9 en contra. Están que se salen. Todas las de arriba han ganado y se mantienen las posiciones.

📐 Lucía Rodríguez 𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 a la Real Sociedad en una acción 𝐞𝐧𝐬𝐚𝐲𝐚𝐝𝐚 que salió a la perfección



El primer gol no se ha hecho esperar. Ha llegado en el 3' de encuentro. Salvador, cancerbera del Espanyol, ya había salvado a su equipo con una doble intervención; pero en el córner posterior ha peinado Cahynová para que Lucía rompiera la red con un potente disparo a bote pronto, anticipándose a su par.

No se ha achicado al Espanyol, que ha puesto en jaque a la defensa realista con varias acciones de calidad tanto por dentro como por fuera. Arrula ha desviado el cuero con la manopla en un mano a mano con Naima y esta misma jugadora ha estrellado el balón en el larguero en una falta lateral. Antes del descanso, ha llegado la igualada con un potente disparo de Arana. Arrula duda y finalmente no hace ni ademán de intentar pararlo.

Tras la pausa, la Real ah puesto de nuevo el modo rodillo 'on'. Y ha sido la 'killer' Aiara Agirrezabala la que de nuevo ha devuelto la ventaja a las guipuzcoanas con una jugada que ya lleva su copyright. Se hace con un rechace, quiebra a dos rivales, autopase y disparo seco cruzado desde fuera del área. Golazo como los que habitúa a marcar con su zurda mágica.

Andreia ya había amenazado con el 1-3 desde el balcón del área, pero la que lo ha firmado ha sido Cahynová, con un tremendo frentazo en el segundo palo aprovechando un centro con música de Intza. Ainoa, de remate cercano ha acortado distancias al filo del 90, pero no ha habido tiempo para más.

El próximo fin de semana, derbi contra el Athletic Club en Anoeta. Es tiempo de soñar en Zubieta. La Real está entre las grandes.