Aiara celebra con mucha alegría junto a Edna Imade RS
Liga F

'Hat trick' de triunfos de una Real que no deja de crecer

El equipo de Arturo Ruiz doblega con solvencia al Espanyol en el Dani Jarque con goles de Lucía, Aiara y Cahynová y se mantienen terceras en la tabla

Á.L.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

No tiene techo la Real Sociedad de Arturo Ruiz, que continúa como un cohete en la Liga F, a la estela del todopoderoso Barça. ... Tras la proverbial gesta de derrotar a las culé en Zubieta, las txuri-urdin han vencido con solvencia por 2-3 ante el Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque con goles de Lucía, Aiara y Cahynová y se mantienen en la tercera posición de la tabla, por lo tanto, en plaza de Champions League. Se trata de un 'hat-trick' de triunfos de la Real, tres victorias consecutivas contra el Eibar (0-3), el Barça (1-0) y el Espanyol (2-3). 23 puntos en 10 partidos, merced a siete triunfos, dos empates y una derrota, con 20 goles a favor y 9 en contra. Están que se salen. Todas las de arriba han ganado y se mantienen las posiciones.

