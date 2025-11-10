Ataun, mondeju beltzaren hiriburu
Herriko sukaldeetako jaki tradizionala plazara atera zen San Martin auzoko jaietan
Astelehena, 10 azaroa 2025, 01:00
Ardiak dira Aralarko biztanleen gehiengoa eta haiekin egindako mondejuak inguruko herrietako sukaldeetan nagusi dira udazkenetik negura. Ataunen herriko jaki bereizgarria plazara atera zuten, mondeju beltza, Jentilbaratza elkarteak antolatu zuen XIV. lehiaketarekin.
Igande honetan zortzi herritarrek eta taldek aurkeztu zituzten ekoizpenak eta lau adituk osatu zuten epaimahaia: Iker Martinez (Kaxola), Santos Aldasoro (Arrano jatetxea), Pili Barandiaran eta Inazio Garmendia. Ia ordubetez egon ziren mondeju guztiak dastatzen. Puntuazioa ematean kontuan izan zituzten proposamen bakoitzaren usaina, zaporea, ebaketa eta nahasketako osagaien txikitze tamaina. Parte hartzaile guztiek erakutsitako maila altua azpimarratu zuten: «aurten konpetentzia ikaragarria izan da. Denak oso pareko ibili dira», aipatu zuen Santos Aldasorok.
Bitartean, mondeju beltzak dastatzeko aukera izan zuten San Martin auzoko plazara gerturatu zirenek. Aurten Olano harategiak prestatutako 40 kilo banatu zituzten pintxoetan, orain arte herriko Erauskin harategiak egiten zuen lana ordezkatuz, lehiaketarako egiten zuen jardun hau etetea erabaki baitu. Izan ere, lehiaketa honen helburua herriko ikur den produktu hau ezagutzera ematea ere baita.
Era berean, Mondeju Laguna izendapena ere egin zuten. Inazio Garmendiak jaso zuen izendapena. Harriduraz entzun zuen izena, nahiz eta urte luzez lehiaketarekin elkarlanean aritu diren. Harakina izandakoa, bere arreba ere harakina, Ataunera ezkondu zenean ezagutu zuen mondeju beltza eta berak ere makina bat egindakoa zela aitortu zuen. «Aurten ezin aukeratu ibili gara», aitortu zuen saria jasotzerako momentuan.
Omenaldiaren ondoren, sari banaketa egin zuten. Xabi Antzak irabazi zuen, 33 punturekin; Egoitz, Ane eta Mikel izan ziren bigarren, 32 punturekin, eta José Mari Barandiaran hirugarren izan zen 31 punturekin. Azken honek Jose Ignazio Irastorza 'Zitro' oroitu zuen, Ataungo bereizgarri den elikagai honen alde egin zuen lanagatik.
Gainera, Sortzaile eta Artisauen Azoka egin zen Elbarrena kalean. Herriko zein eskualdeko ekoizleen lana zuzenean ezagutu eta erosteko aukera egon zen.