Raúl Celada y Kathy Tisalema se coronan en el Boulevard Ambos logran su primera victoria en la Behobia-San Sebastián que otra vez se le resistió a Iraitz Arrospide, tercero

Bruno Parcero San Sebastián Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:18 | Actualizado 11:45h.

El astorgano Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema han logrado la victoria en la Behobia-San Sebastián al llegar en solitario a la meta. En categoría masculina Celada dio caza a Iraitz Arrospide bajando Ategorrieta después de que el de Villabona hubiera roto la carrera camino de Pasai Antxo. Llegó en solitario por delante de Javier Mentrida, que superó al guipuzcoano en los últimos metros y que cerró el podio. En féminas Tisalema decidió la prueba en el alto de Miracruz donde dejó a la keniata Mandoi, segunda por delante de la toleada María Varo.

Iraitz Arrospide fue el encargado de marcar el ritmo de salida, completando los primeros cinco kilómetros a un ritmo de 3.01 el kilómetro. No obstante, eso no impidió que fueran una docena de atletas los que prácticamente coronaran Gaintxurizketa, con nombres como los de Chakib Lachgar Javi Menta, Aitor Etxeberria, Joanes Goitisolo, Acevedo, Calahorra. Abdenasser Oukhelfel, Celada, Ollé, Mentrida, Badía y Cuestas.

Camino de Errenteria el grupo se redujo a nueve hombres que pasaron por el kilómetro diez con un tiempo de 30.41, un crono ligeramente más alto que el pasado año.

El grupo se mantuvo unido hasta que, superado Pasai Antxo, Arrospide cambió el ritmo (a 2.54 el kilómetro) poniendo en fila india a todo el mundo. Poco a poco fueron cediendo Calahorra, Celada, Goitisolo...y Lachgar hasta quedarse el trío formado por el atleta de Villabona, Oukhelfen y Mentrida.

En el kilómetro 16 comenzó a ceder Oukhelfen, mientras Mentrida hacía la goma. La subida al alto de Miracruz podía ser definitiva para las opciones del guipuzcoano de ganar su primera Behobia-San Sebastián tras años rozando el poste.

Arrospide coronó con una ligera ventaja sobre Mentrida y Raúl Celada, que aceleró en la subida para optar al triunfo. Y en la bajada de Ategorrieta el de Astorga cazó al guipuzcoano, que comenzó a sufrir para no perder el paso. Comenzó a hacerlo a menos de dos kilómetros. El ritmo de Celada era insostenible.

Iraitz Arrospide a su llegada en tercera posición. Morquecho

El atleta de Bikila, de 30 años, logro la victoria con un tiempo de 1h:01.29. Mentrida dio caza a Arrospide para ser segundo y el de Villabona completó el podio por delante de Oukhelfen.

Tisalema muestra su poder

En la prueba femenina la valenciana Alicia Álvarez comenzó tirando del pelotón, pero tras diez minutos de carrera el grupo quedó reducido a solo cuatro unidades con la toledana María Varo, la argentina María Luz Tesuri, la ecuatoriana Kathy Tisalema y la keniata Noshim Mandoi.

Precisamente fue Mandoi quien cambió el ritmo en Lintzirin, llevándose con ella a Varo. Tesuri y Tisalema cedieron unos metros, pero sin perderlas de vista, lo que les permitió volver a engancharse un poco más adelante. El ritmo, a 3.30 el kilómetro, era muy fuerte mediada la carrera.

Tesuri se descolgó definitivamente en Errenteria y Varo lo hizo camino de Pasai Antxo, quedándose Mandoi y Tisalema en cabeza. La ecuatoriana del Bikila se quedó sola en Miracruz y se fue sola hacia la meta para logar su primera victoria (1h:09.39). Mandoi fue segunda y Varo, tercera.

En handbikers ganó el gallego Iván Manuel Montero; el primer roller fue el alavés Aitor Vacas; y en silla de ruedas se impuso Álex García.