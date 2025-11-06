Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Infraestructura vial:La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren

Gipuzkoa:Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento

Política: Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Economía:El Gobierno central anuncia una «inversión» de 63 millones para el Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia a Euskadi

Política:Pradales destaca el «espaldarazo político» de la Comisión Europea a la 'Y' vasca

Sociedad: El caso del udaleku de Bernedo pasó por dos juzgados de Vitoria antes de iniciar actuaciones

Educación:El profesor de la EHU Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de Ibaeta: «La bestia engorda»

San Sebastián: Ayuntamiento y Gobierno Vasco se comprometen a desarrollar las 3.000 viviendas de Auditz Akular

Mundo:Israel lanza una ola de ataques contra Hezbolá que amenaza el frágil alto el fuego en Líbano

Salud:Gipuzkoa esquiva la prohibición de criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

