Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:14
Infraestructura vial:La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren
Gipuzkoa:Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
Política: Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura
Economía:El Gobierno central anuncia una «inversión» de 63 millones para el Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia a Euskadi
Política:Pradales destaca el «espaldarazo político» de la Comisión Europea a la 'Y' vasca
Sociedad: El caso del udaleku de Bernedo pasó por dos juzgados de Vitoria antes de iniciar actuaciones
Educación:El profesor de la EHU Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de Ibaeta: «La bestia engorda»
San Sebastián: Ayuntamiento y Gobierno Vasco se comprometen a desarrollar las 3.000 viviendas de Auditz Akular
Mundo:Israel lanza una ola de ataques contra Hezbolá que amenaza el frágil alto el fuego en Líbano
Salud:Gipuzkoa esquiva la prohibición de criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar