El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda» El político y escritor ha lamentado que se esté realizando una «campaña impune de acoso a docentes en la universidad»

DV Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

El profesor de la EHU, Carlos Martínez Gorriarán, ha denunciado en redes sociales pintadas contra su persona en una de las fachadas de la facultad en la que imparte clase en el campus de Ibaeta de San Sebastián. Como se aprecia en una de las imágenes adjuntas en su post en X, le acusan de «transfobo, machista, fascista y sionista». También aparece su nombre y unas flechas señalando una pancarta que se titula «irakasle faxista Ibaetan».

Martínez, cofundador del extinto partido UPyD, ha lamentado en la misma red social que «volvemos atrás» y se esté realizando una «campaña impune de acoso a docentes en la UPV-EHU». En esta ocasión, señala, le ha «tocado» a él. Tal y como recuerda, no es la primera vez que le señalan ya que en 1998 también fue objeto de pintadas. «Pasquines en la fachada de la facultad. La bestia engorda con el miedo y la indiferencia. Si cedes la libertad para tener seguridad pierdes ambas», ha concluido.

Ampliar

Tanto el actual alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, como el director del Festival de Cine, José Luis Rebordinos, entre otros, han mostrado su apoyo al político y escritor. El alcalde ha expresado «su más rotunda condena a las pintadas amenazantes y al señalamiento contra un profesor de EHU». En su post, Insausti ha puesto de manifiesto que estas pintadas «no es solo un ataque a una persona», sino un «intento de intimidar la libertad académica» y ha recordado que la «universidad vasca solo es libre si en ella se puede pensar y debatir sin miedo».

Por su parte, Rebordinos, ha insistido en que «no podemos permitir que vuelvan las amenazas. La universidad debe ser un lugar de pensamiento y debate plural y en libertad».

Temas

UPV