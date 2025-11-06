Ayuntamiento y Gobierno Vasco se comprometen a desarrollar Auditz Akular

Ayuntamiento y Gobierno Vasco han mostrado este jueves su disposición a colaborar en el desarrollo residencial de Auditz Akular, donde se prevé la construcción de ... 3.000 nuevas viviendas. Es uno de los compromisos alcanzados entre el alcalde, Jon Insausti, y el consejero Denis Itxaso en la primera reunión interinstitucional que mantienen desde la investidura del regidor jeltzale.

Insausti se ha comprometido a promover esta operación, para la que solicitado la implicación del Departamento vasco de Vivienda, así como una apuesta económica en este proyecto estratégico para hacer frente a la emergencia habitacional que sufre la capital guipuzcoana.

El socialista Itxaso, por su parte, ha recogido el guante y plantea poder colaborar tanto en Auditz Akular como en los cuarteles de Loiola, si bien propone no perder de vista los expedientes de Txomin-Enea II –donde se construirán 400 viviendas– y el derribo de la cárcel de Martutene, para la que ha mostrado «plena disposición a asumir el conjunto de la operación» en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En esta línea, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana también ha recordado la relevancia del ámbito de playa de vías en Amara-Easo (500 viviendas), un «buen ejemplo de colaboración exportable a otros expedientes» tanto en su tramitación urbanística como en la aportación gratuita de suelos públicos en favor de la vivienda protegida.

Asimismo, Itxaso ha reclamado al Ayuntamiento la «pronta» aprobación del Plan Especial de Riberas de Loiola, del que el Gobierno Vasco está pendiente para sacar a concurso la obra de 83 alojamientos dotacionales. En año y medio de mandato, el Ejecutivo autonómico tiene ya comprometidas cerca de 1.100 viviendas (sumando a las anteriores las 98 de Ciudad Jardín) y alojamientos dotacionales que requieren de un protocolo de actuación global que ambas instituciones pretenden firmar «próximamente».

En definitiva, Insausti e Itxaso se ha mostrado dispuestos a aprovechar la «inminente» reforma de la ley del suelo promovida por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, que permitirá «agilizar y viabilizar operaciones urbanísticas de profundo alcance para la ciudad».