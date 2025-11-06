Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Puerto de Pasaia recibirá una inyección económica de 63,2 millones hasta 2029. Arizmendi

El Gobierno central anuncia una inversión de 63 millones para el Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia a Euskadi

Con una inyección económica conjunta de 340 millones para Bilbao y Pasaia, en la dársena guipuzcoana destaca la ayuda para la ampliación del canal de acceso, que busca mejorar la operativa y atraer buques de mayor tamaño

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este jueves una inversión de 63,2 millones de euros en el Puerto de Pasaia dentro ... del plan global de 340 millones destinado a los puertos de titularidad estatal de Euskadi hasta 2029. La iniciativa forma parte del programa Horizonte 2030 de Puertos del Estado y tiene como objetivo modernizar las instalaciones, reforzar su capacidad operativa y consolidar su papel en la red logística del norte de España. El desglose por capítulos de los 62,3 millones que se invertirán en la dársena pasaitarra es el siguiente: infraestructuras (44,4 millones), sostenibilidad (6,7 millones), seguridad (5,4 millones), accesos (3,9 millones), puerto-ciudad (2,3 millones)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  6. 6

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  7. 7 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  8. 8

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  9. 9

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  10. 10 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno central anuncia una inversión de 63 millones para el Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia a Euskadi

El Gobierno central anuncia una inversión de 63 millones para el Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia a Euskadi