El Gobierno central anuncia una inversión de 63 millones para el Puerto de Pasaia en pleno debate sobre su transferencia a Euskadi

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este jueves una inversión de 63,2 millones de euros en el Puerto de Pasaia dentro ... del plan global de 340 millones destinado a los puertos de titularidad estatal de Euskadi hasta 2029. La iniciativa forma parte del programa Horizonte 2030 de Puertos del Estado y tiene como objetivo modernizar las instalaciones, reforzar su capacidad operativa y consolidar su papel en la red logística del norte de España. El desglose por capítulos de los 62,3 millones que se invertirán en la dársena pasaitarra es el siguiente: infraestructuras (44,4 millones), sostenibilidad (6,7 millones), seguridad (5,4 millones), accesos (3,9 millones), puerto-ciudad (2,3 millones)

Esta inversión llega en un momento clave, en plena negociación entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Imanol Pradales para la transferencia de la gestión del puerto guipuzcoano al Gobierno Vasco, que enfrenta a los dos socios, ya que el PSE no quiere el traspaso. La petición, formulada por el Ejecutivo autonómico, ha generado un intenso debate político y económico debido a las implicaciones que podría tener la necesaria desclasificación de Pasaia como puerto de 'interés general', una condición que actualmente le permite integrarse en el sistema estatal y beneficiarse de inversiones estratégicas como la ahora anunciada. No obstante, el Ejecutivo autonómico considera que si lo gestionara Euskadi, la inyección económica podría ser mayor.

Según el Ministerio, los fondos previstos se destinarán principalmente a la mejora de infraestructuras, a proyectos de sostenibilidad y seguridad, a la optimización de accesos viarios y ferroviarios y al impulso del proyecto puerto-ciudad, que busca una mayor integración del recinto portuario con el entorno urbano. El proyecto más relevante es la ampliación del Canal de Acceso, actualmente en fase de estudio, que permitirá mejorar la navegabilidad y facilitar la entrada y maniobra de buques de mayor tamaño, un paso decisivo para aumentar la competitividad del puerto y atraer nuevos tráficos comerciales.

El Gobierno central defiende que estas inversiones contribuirán a reforzar la posición de Pasaia como infraestructura estratégica para la economía guipuzcoana y para el conjunto del País Vasco, mientras que desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que la gestión directa del puerto permitiría una mejor coordinación con la planificación industrial y logística del territorio. En cualquier caso, el anuncio de esta inversión millonaria marca un nuevo capítulo en la evolución de un puerto que, pese a su limitada superficie, continúa siendo un punto clave en el comercio marítimo del Cantábrico.

El 80% de la inversión, para Bilbao

Del total de los casi 340 millones de euros de inversión prevista para 2025-2029 en los puertos estatales vascos, el Puerto de Bilbao recibirá 273,9 millones (el 80,5%). De esa inversión total en las dársenas vascas, 183,7 millones se destinarán a mejorar sus infraestructuras y sus instalaciones lo que les permitirá hacer frente a las necesidades de la demanda y retos de futuro. Esta cuantía representa más de la mitad del total de las inversiones previstas.

Asimismo, para proyectos de sostenibilidad en estos puertos se contemplan 124 millones, reafirmando el papel fundamental de estas infraestructuras como punta de lanza de la transición energética en España. Para seguridad se prevén unos 13,9 millones; a la mejora de los accesos viarios y ferroviarios se contemplan ocho millones, ya que garantizar su conectividad es fundamental para su competitividad; y, por último, unos 4,9 millones a su digitalización.

De los más de 337 millones de euros previstos en inversiones en Bilbao y Pasaia, está previsto que más de la mitad (175,8 millones) se ejecuten en 2025 y 2026.

7.000 millones para todos los Puertos del Estado

En total, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado más de 7.000 millones de euros de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal desde 2025 hasta 2029, lo que permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento. Durante su intervención, el ministro ha explicado que este marco inversor 'Horizonte 2030' es la hoja de ruta del sistema portuario español, uno de los «grandes pilares» del transporte, la competitividad y la economía de España. En este contexto, ha reivindicado la importancia de los puertos para este país, donde el sector marítimo «es vital» ya que cerca del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se realizan por vía marítima. Además, en su conjunto, el sistema portuario español genera más de 250.000 empleos y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año.