Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viaducto de Orio en la AP-8, que tendrá completados sus enlaces con la localidad costera. Lobo Altuna

La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren

El de 2026 será el último ejercicio con gasto en la adecuación de los túneles de la A-15 y en el que el lazo de la N-I en Andoain tomará forma

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de Gipuzkoa, cuyo presupuesto en 2026 ascenderá a 315 millones de euros –213,5 serán para Bidegi–, ... es la segunda cartera foral con más recursos después de los 598 de Cuidados y Política Sociales. La cartera encabezada por Felix Urkola afrontará su último año destinando una parte considerable de sus medios (10,75 millones) a la renovación de los túneles de la A-15, lo que permitirá liberarse de esa carga y centrarse en sus próximos proyectos como el lazo y las mejoras de tráfico en la N-I en Andoain, las actuaciones contempladas en Bidasoaldea o las nuevas conexiones de la AP-8 con Orio, Galarreta (Hernani) y Lanbarren (Oiartzun).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren

La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren