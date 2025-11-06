La Diputación impulsará nuevos enlaces de la AP-8 con Orio, Galarreta y Lanbarren

El departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de Gipuzkoa, cuyo presupuesto en 2026 ascenderá a 315 millones de euros –213,5 serán para Bidegi–, ... es la segunda cartera foral con más recursos después de los 598 de Cuidados y Política Sociales. La cartera encabezada por Felix Urkola afrontará su último año destinando una parte considerable de sus medios (10,75 millones) a la renovación de los túneles de la A-15, lo que permitirá liberarse de esa carga y centrarse en sus próximos proyectos como el lazo y las mejoras de tráfico en la N-I en Andoain, las actuaciones contempladas en Bidasoaldea o las nuevas conexiones de la AP-8 con Orio, Galarreta (Hernani) y Lanbarren (Oiartzun).

La Diputación inició en 2018 las obras de adecuación de los túneles para actualizarlos a la normativa europea de seguridad, inversión cercana a los 100 millones de euros que ha corrido íntegramente a cuenta del gobierno foral. Una vez superado ese paso, en 2026 continuarán actuaciones como la segunda fase de la mejora de la carretera Azkoitia-Urretxu (5,6 millones) o la culminación de la nueva variante de Zarautz (7,25).

Actuaciones 2026 Terminan La adecuación de los túneles de la A-15 (10,75 millones), segunda fase de mejora Azkoitia-Urretxu (5,6) y la variante de Zarautz (7,25).

Empiezan Lazo de la N-I en Andoain y sus mejoras para reducir el impacto de la carretera; actuaciones en Irun y Hondarribia en el plan de Bidasoaldea y redacción del enlace de la AP-8 en Arbes.

Son esperadas las obras de la N-I en Andoain, cuya solución en forma de lazo debe resolver los problemas diarios de tráfico que se generan en la conexión de la autovía del Urumea con la N-I. Según fuentes del departamento el proyecto estará terminado y presentado a principios de año y los trabajos comenzarán en 2026, mientras que al mismo tiempo se está trabajando en las mejoras que tienen el objetivo de reducir el impacto de la carretera en la localidad.

Otra línea estratégica del departamento se encuentra en Bidasoaldea con el plan de infraestructuras para la movilidad de la comarca. El próximo año se prevé la licitación y el inicio de las actuaciones de mejora de los accesos de Amute y Amutalde en Hondarribia y de Azken Portu en Irun, además de que se redactará el proyecto del enlace completo con la AP-8 en Arbes-Oñaurre, conocida también como la ronda sur de Irun.

Nuevos proyectos 15 millones Mejoras de seguridad en travesías, pasos.

AP-8 Nuevos enlaces en Orio, Galarreta y Lanbarren.

Bidegorris Redacción de los proyectos de los itinerarios Altzola-Mendaro, Hondarribia-Irun y la vía verde del Vasco-Navarro desde Eskoriatza a la muga con Araba.

Se destinarán 7,35 millones a mejoras de seguridad y acondicionamiento en travesías y pasos peatonales de Ibarra, Zizurkil, Alegia, Ikaztegieta, Abaltzisketa, Zabalbide, Elgoibar, Zerain, Mutriku, Jaizkibel y Mendaro; y 8,15 millones a proyectos de mejora de la accesibilidad y conexión con polígonos industriales o carreteras interurbanas en Arrasate, Zizurkil, Aduna y Aia. Además, hay 1,2 millones presupuestados para la redacción y la licitación del proyecto definitivo dirigido al paso peatonal en Gaintxurizketa, donde ahora hay una solución provisional.

El departamento de Urkola planteará nuevos proyectos en forma de enlaces y variantes en Zizurkil, Ibarra e Irura. Además, impulsará la ejecución del enlace completo de la AP-8 en Orio, ya que en la actualidad solo es posible acceder a la localidad circulando en sentido Bilbao o salir de ella dirección Donostia; un nuevo acceso a la autopista desde Galarreta, en Hernani; o al polígono de Lanbarren en Oiartzun, propuestas que requieren un estudio previo y que se encuentran en su fase más inicial.

Además, y en un ámbito que no se centra en las actuaciones concretas, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco están manteniendo reuniones para desarrollar un plan de mejoras integral de la N-1.

Sobre los bidegorris y paseos peatonales, se ejecutarán las obras del carril bici que unirá Galarreta con Rekalde (Donostia) y se van a redactar los proyectos de los itinerarios Altzola-Mendaro, Hondarribia-Irun y la vía verde del Vasco-Navarro desde Eskoriatza a la muga con Araba.