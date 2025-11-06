Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de un ataque israelí en Líbano antes del alto el fuego. Efe

Israel lanza una oleada de ataques en Líbano contra Hezbolá pese al alto el fuego

Tel Aviv argumenta que el grupo islamista trata de «reanudar sus actividades» mientras la milicia reinvindica su derecho a la «defensa»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:16

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves «una oleada de ataques» en Líbano contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá. La ofensvia llega ... poco después de emitir una serie de alertas a los residentes en varias localidades de esta zona del país, a pesar del alto el fuego pactado hace casi un año tras cerca de trece meses de combates con el grupo libanés.

