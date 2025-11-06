El megaoutlet de Zaldunborda reclama 13,7 millones de euros al Ayuntamiento Los promotores han presentado una demanda por la paralización del proyecto

Iñigo Aristizabal Hondarribia Jueves, 6 de noviembre 2025

«Quieren convertir una operación de alrededor de dos millones de euros en una indemnización de casi catorce millones», explica el alcalde, Igor Enparan, sobre la demanda que Higertoki y Zaldunborda Berri, impulsores del macrooutlet de Zaldunborda, ha presentado contra el Ayuntamiento de Hondarribia, por los supuestos perjuicios económicos derivados de la paralización del proyecto.

La demanda, presentada en el juzgado de Irun, detalla que la anulación del Plan General de ordenación Urbana se produjo «a raíz de los errores cometidos por el gobierno de EAJ-PNV durante el mandato 2019-2023 al elaborar el plan». Una de las consecuencias de la anulación del PGOU fue la paralización del proyecto de megaoutlet en Zaldunborda y ahora los promotores reclaman al Ayuntamiento 13,7 millones de euros, «por los trabajos que supuestamente realizaron durante ese periodo».

Desde el Ayuntamiento han advertido que esa cantidad «afectaría gravemente a la situación financiera actual del consistorio». Según Enparan, «la presentación de la demanda es muy grave, ya que asumir una indemnización de este calibre tendría un impacto contundente en las cuentas municipales». Además, critica el movimiento de los promotores porque «por un macroproyecto que no aportaba ningún beneficio ni para la ciudadanía de Hondarribia ni para el comercio local pretenden, una vez más, enriquecerse a nuestra costa, y hacerlo de forma injusta».

Para el primer edil, «sería gravísimo que la justicia nos obligara a pagar, porque supondría que la ciudadanía tendría que asumir las graves negligencias cometidas por los responsables municipales de EAJ-PNV. La ciudadanía de Hondarribia no puede hipotecar su presente y su futuro por la mala gestión de algunos políticos».

Defender a Hondarribia

El equipo de gobierno municipal defenderá los intereses de la ciudadanía y el patrimonio público. Enparan asegura que «utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para hacer frente a las pretensiones de estos promotores y, además, lo haremos con total transparencia: explicaremos a la ciudadanía todos los pasos del proceso, y todos los análisis y datos que salgan a la luz se pondrán a disposición de los vecinos y vecinas para que puedan conocer con claridad todo lo que ocurrió en torno al proyecto de Zaldunborda».

Desde el gobierno municipal señalan que «aún se sabe poco sobre los intereses económicos y políticos que rodeaban el macroproyecto de Zaldunborda, pero la presentación de esta demanda puede ayudar a esclarecer esas motivaciones ocultas».