Vias del tren en el cruce con la carretera a Estella. Conexión del tren de alta Velocidad. Blanca Castillo

Pradales destaca el «espaldarazo político» de la Comisión Europea a la 'Y' vasca

El lehendakari se felicita de que el comisario europeo de Transportes haya considerado «estratégica» la conexión del TAV entre Madrid y París a través de Euskadi

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este jueves el «espaldarazo político» que la Comisión Europea ha dado a la conexión de España y Francia a través de la 'Y' vasca de alta velocidad, un día después de que el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, urgiese a Francia a tener lista la conexión con la muga a más tardar en 2040.

