Pradales destaca el «espaldarazo político» de la Comisión Europea a la 'Y' vasca

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este jueves el «espaldarazo político» que la Comisión Europea ha dado a la conexión de España y Francia a ... través de la 'Y' vasca de alta velocidad, un día después de que el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, urgiese a Francia a tener lista la conexión con la muga a más tardar en 2040.

Pradales, en declaraciones realizadas a los medios en Baiona, ha indicado que el anuncio del comisario europeo de Transportes es «un verdadero espaldarazo a la posición que desde Euskadi hemos venido defendiendo en Europa. Nos alegra que se retome el impulso político a un proyecto que es clave para la competitividad y la cohesión de nuestro país y de Europa».

El lehendakari ha recordado que «en enero viajé a Bruselas y me reuní con el comisario Tzitzikostas junto al presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset. En aquel encuentro logramos que el comisario se comprometiera a mediar y reunir a las administraciones implicadas: vascas, francesas y españolas». Ha añadido que la inestabilidad en el Gobierno francés ha retrasado ese encuentro, pero este anuncio demuestra que el objetivo sigue vivo y cuenta con el respaldo de la Comisión». De hecho, Tzitzikostas aseguró el miércoles que «pronto» hará una visita a la muga y avanzó que «puede haber buenas noticias».

Según ha indicado el lehendakari, «Euskadi y Nueva Aquitania compartimos una misma visión: la conexión ferroviaria entre Burdeos y Euskadi es estratégica para el conjunto de Europa». Por tanto, ha insistido en que la posición de la Comisión Europea «es un espaldarazo político y una buena noticia, pero no basta: hay que pasar de la planificación a la ejecución; y para lograrlo es obligado lograr la implicación y compromiso del ejecutivo de París, para que agilice esa conexión».

Pradales ha dejado claro que «ahí estaremos: seguiremos presionando y seguiremos viajando a Bruselas, a París o a Madrid cada vez que sea necesario. Porque para que se escuche la voz de Euskadi y se atiendan los intereses de este país, hay que estar presentes. Y este Gobierno va a seguir estando allá donde se tomen las decisiones que afecten a los intereses de Euskadi».

Objetivo, 2040

Bruselas quiere agilizar la conexión en alta velocidad entre Portugal, España y Francia y, para ello, se ha fijado el reto de que el TAV pueda conectar Lisboa, Madrid y París a más tardar para 2040, lo que debería acelerar los ritmos previstos con Francia para la conexión con la 'Y' vasca, que se iban a 2042 como pronto.

La Comisión Europea presentó este miércoles una serie de recomendaciones a los gobiernos para agilizar el desarrollo de las conexiones por ferrocarril de alta velocidad entre todas capitales de la Unión a más tardar en 2040 y asegurar así, por ejemplo, que el trayecto entre Lisboa y París, pasando por Madrid y por Euskadi, se pueda realizar en apenas 9 horas.

Bruselas, que presenta para ello un «plan de acción» sin presupuesto específico por el momento ni detalles de las medidas, adelanta que para alcanzar esta meta será necesario fijar «plazos vinculantes» a más tardar en 2027 para «eliminar los cuellos de botella transfronterizos» e identificar las opciones de alta velocidad «cuando sean económicamente viables».

«La conexión Madrid-Lisboa será una realidad en los próximos años», aseguró el comisario de Transportes, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas, en referencia al acuerdo alcanzado la pasada semana entre los gobiernos portugués y español, bajo el paraguas de Bruselas, para que se pueda viajar entre las dos capitales de la península ibérica en un máximo de cinco horas en 2030 y que la alta velocidad permita ya en 2034 hacerlo en tres horas.

Con todo, el comisario ha avisado de que para que se cumplan las metas para este proyecto y otros de la alta velocidad en la Unión Europea es necesario que salga adelante la propuesta del próximo presupuesto europeo como la ha diseñado el Ejecutivo comunitario.

En la misma intervención, Tzitzikostas también se refirió a los esfuerzos de su departamento para desbloquear el «cuello de botella» en la frontera entre España y Francia, países con los que ha dicho mantener frecuentes contactos de manera franca. Ha adelantado que planea visitar «pronto» la frontera acompañado por los ministros de Transportes de ambos países.

La conexión por alta velocidad entre España y Francia por el corredor Atlántico ya está prevista en la red prioritaria de la Unión Europea que fija como plazo para cumplir este proyecto el horizonte de 2030. Sin embargo, el Gobierno de Emmanuel Macron optó en 2023 por aplazar las inversiones en las conexiones transfronterizas para priorizar las interiores, lo que apunta a un retraso en esta conexión hasta al menos 2042. Los nuevos planes de la UE podrían obligar al Gobierno francés a adelantar sus previsiones.