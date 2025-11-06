Gipuzkoa esquiva la prohibición de criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

El aumento del riesgo de gripe aviar en España ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a prohibir la cría de aves de ... corral al aire libre a partir del próximo lunes. Una medida de la que, de momento, se librarán los baserritarras de Gipuzkoa, según la orden ministerial que ubica el mayor riesgo en el suroeste del país y centro del país, aunque Álava sí tendrá que aplicar esta restricción.

Esta medida, de carácter preventivo, se implementa después de que se haya producido un incremento del nivel de riesgo en las últimas semanas, según han informado desde el Ministerio, que cita un número creciente de infecciones entre aves silvestres y domésticas en el norte y centro de Europa.

Según las cifras de ADIS, el sistema informático europeo sobre enfermedades animales, recogidas en este documento, entre el 1 de julio y el 5 de noviembre se registraron 139 brotes en explotaciones avícolas de Europa, 14 de ellos en España.

Para atajar esta situación, Agricultura ha publicado un mapa que ubica las zonas de «riesgo» o «alto riesgo» en el suroeste y el centro del país, así como en algunas zonas del norte como Álava o Cantabria. En estos lugares «queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre» a partir del lunes, salvo en casos excepcionales que no permitan la aplicación de dicha medida.

Para el resto de zonas, el ministerio insta a las autoridades competentes «a tomar medidas generales de información y concienciación para reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible». Este es el caso, por el momento, de Gipuzkoa, cuyos baserritarras han esquivado esta restricción para la que no se ha anunciado fecha de fin.

El último caso de gripe aviar en el territorio se detectó hace dos semanas en una gaviota en Lasarte-Oria, según informó el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Concretamente el contagio fue en una gaviota patiamarilla detectada dentro del seguimiento que las autoridades realizan de forma rutinaria en el territorio histórico.