Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gallinas criadas al aire libre en una granja de Logroño. Sonia Tercero

Gipuzkoa esquiva la prohibición de criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

La orden del Ministerio de Agricultura sitúa el mayor riesgo en el suroeste y centro del país, si bien también afecta a Álava

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

El aumento del riesgo de gripe aviar en España ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a prohibir la cría de aves de ... corral al aire libre a partir del próximo lunes. Una medida de la que, de momento, se librarán los baserritarras de Gipuzkoa, según la orden ministerial que ubica el mayor riesgo en el suroeste del país y centro del país, aunque Álava sí tendrá que aplicar esta restricción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa esquiva la prohibición de criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

Gipuzkoa esquiva la prohibición de criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar