Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:16

Zinemaldia: Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Festival de Cine

Transporte: Sin trenes entre Tolosa y Villabona por la caída de postes sobre la vía

... Tráfico: Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  3. 3 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  6. 6

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»

