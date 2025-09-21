Las diez noticias clave de la jornada

Zinemaldia: Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Festival de Cine

Transporte: Sin trenes entre Tolosa y Villabona por la caída de postes sobre la vía

... Tráfico: Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun

Mundo: El Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen el Estado palestino

Entrevista al ministro Óscar López: «Es compatible que un Gobierno garantice la seguridad y aplauda a los manifestantes contra Israel»

Alzhéimer: Ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Sucesos: Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

San Sebastián: Heliodoro Cano, 42 años tras la barra del Etxebe: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»

Real Sociedad: Vuelve a los puestos de descenso cuatro años después

Remo: Un Orio de récord vuelve a brillar