Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:16
Zinemaldia: Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Festival de Cine
Transporte: Sin trenes entre Tolosa y Villabona por la caída de postes sobre la vía
... Tráfico: Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Mundo: El Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen el Estado palestino
Entrevista al ministro Óscar López: «Es compatible que un Gobierno garantice la seguridad y aplauda a los manifestantes contra Israel»
Alzhéimer: Ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
Sucesos: Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
San Sebastián: Heliodoro Cano, 42 años tras la barra del Etxebe: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
Real Sociedad: Vuelve a los puestos de descenso cuatro años después
