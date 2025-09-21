Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Operarios de Adif trabajan para despejar la vía afectada entre Villabona y Tolosa. Amaia Nuñez

Cortada la circulación de trenes entre Villabona y Tolosa por la caída de postes sobre la vía

Las afecciones han afectado a cientos de viajeros de la línea de cercanías C1 así como a los pasajeros de cinco trenes de media y larga distancia

Javier Medrano y Amaia Nuñez

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:45

La circulación de trenes entre Villabona y Tolosa está suspendida desde media mañana por «la caída de postes sobre la vía» entre ambas localidades guipuzcoanas.

