Cortada la circulación de trenes entre Villabona y Tolosa por la caída de postes sobre la vía

La circulación de trenes entre Villabona y Tolosa está suspendida desde media mañana por «la caída de postes sobre la vía» entre ambas localidades guipuzcoanas.

Según ha informado Adif, las suspensiones afectan tanto a los trenes de cercanías de la red de Renfe en Gipuzkoa como a varios convoyes de media y larga distancia que debían atravesar esta vía en sus trayectos con Madrid o Miranda de Ebro, entre otros destinos.

En total, el corte de vía ha tenido o tendrá afecciones directas en todos los cercanías de la línea C1 de San Sebastián, el Alvia de San Sebastián a Madrid con salida a las 08:20, el tren entre Miranda de Ebro y Andoain con salida a las 08:13, el Intercity entre San Sebastián y Madrid con salida a las 14:07, el tren entre Andoain y Madrid con salida a las 14:15 y el Alvia entre San Sebastián y Miranda de Ebro con salida a las 16:52.

🔴 Debido a la suspensión de la circulación por la caída de postes sobre la vía entre Villabona y Tolosa, Renfe establece un Plan Alternativo de Transporte por carretera para los viajeros de:



🚅 Trenes de Cercanías de la línea C1 de San Sebastián



Según ha informado a DV un operario, la situación se prolongará «durante toda la jornada» por lo que Renfe ha establecido un plan alternativo para trasladar por carretera hasta sus destinos a los cientos de viajeros afectados o en su defecto hasta Tolosa, desde donde podrán proseguir su viaje en tren.