Cortada la circulación de trenes entre Villabona y Tolosa por la caída de postes sobre la vía
Las afecciones han afectado a cientos de viajeros de la línea de cercanías C1 así como a los pasajeros de cinco trenes de media y larga distancia
Javier Medrano y Amaia Nuñez
San Sebastián
Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:45
La circulación de trenes entre Villabona y Tolosa está suspendida desde media mañana por «la caída de postes sobre la vía» entre ambas localidades guipuzcoanas.
Según ha informado Adif, las suspensiones afectan tanto a los trenes de cercanías de la red de Renfe en Gipuzkoa como a varios convoyes de media y larga distancia que debían atravesar esta vía en sus trayectos con Madrid o Miranda de Ebro, entre otros destinos.
En total, el corte de vía ha tenido o tendrá afecciones directas en todos los cercanías de la línea C1 de San Sebastián, el Alvia de San Sebastián a Madrid con salida a las 08:20, el tren entre Miranda de Ebro y Andoain con salida a las 08:13, el Intercity entre San Sebastián y Madrid con salida a las 14:07, el tren entre Andoain y Madrid con salida a las 14:15 y el Alvia entre San Sebastián y Miranda de Ebro con salida a las 16:52.
🔴 Debido a la suspensión de la circulación por la caída de postes sobre la vía entre Villabona y Tolosa, Renfe establece un Plan Alternativo de Transporte por carretera para los viajeros de:— InfoRenfe (@Inforenfe) September 21, 2025
🚅 Trenes de Cercanías de la línea C1 de San Sebastián
🚅 ALVIA San Sebastián 08:20 –…
Según ha informado a DV un operario, la situación se prolongará «durante toda la jornada» por lo que Renfe ha establecido un plan alternativo para trasladar por carretera hasta sus destinos a los cientos de viajeros afectados o en su defecto hasta Tolosa, desde donde podrán proseguir su viaje en tren.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.