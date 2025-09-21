El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defiende que es «compatible que un Gobierno garantice la seguridad y aplauda ... a los manifestantes contra Israel», en referencia a la polémica tras el apoyo del presidente Sánchez a las protestas en las horas previas al final de etapa de La Vuelta en Madrid, que finalmente tuvo que ser cancelada en medio de incidentes. En una entrevista en DV, avanza que el Ejecutivo «agotará la legislatura aunque no haya presupuestos».

– ¿Fue prudente que Sánchez alentara las protestas contra La Vuelta horas antes del final de carrera en Madrid?

– Me provoca orgullo. El que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Dominique de Villepin, que fue quien hizo el discurso en Naciones Unidas contra la guerra de Irak, dijo la semana pasada que Sánchez estaba salvando el honor de Europa. Fuimos de los primeros países en reconocer el Estado palestino, en apostar por la solución de los dos estados, de los que más estamos invirtiendo en ayuda humanitaria en Gaza y de los primeros en hacer un embargo de armas a Israel. Nunca había visto un gobierno en Israel que pidiera a Gaza que abandonara la ciudad y que encima bromee diciendo que va a montar un resort. En un momento histórico como este, el Gobierno de España está en el lado correcto.

– ¿Pero es coherente apoyar esas protestas cuando el dispositivo de seguridad lo monta el propio Gobierno?

– Es decente, porque representa lo que piensa la mayoría de los españoles. Es perfectamente compatible que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar la seguridad y que empatice y aplauda a los manifestantes.

– El lehendakari ha pedido acabar con los señalamientos a empresas e instituciones que tienen relación con Israel. ¿Lo comparte?

– Sé que Euskadi es el sitio donde mejor se defiende la paz y donde ha habido, históricamente, una de las mayores movilizaciones en defensa de Palestina. Esto no va de señalar a nadie. Esto va de meter presión al gobierno de Netanyahu. Mientras estamos hablando aquí, están muriendo decenas de miles de mujeres, niños y hombres inocentes que no tienen la culpa de que un grupo terrorista como Hamas haya hecho lo que hizo en Israel, que, por cierto, condenamos con toda contundencia. Estoy absolutamente convencido de que esa presión internacional va a crecer, y entonces será un orgullo decir que fuimos los primeros.

– ¿Hay líneas rojas a la hora de realizar los boicots?

– La violencia siempre ha sido una línea roja. Rechazamos en todo momento cualquier manifestación violenta. Toda manifestación con cierto tamaño es aprovechada por cuatro para intentar colar su mensaje. Esto es como confundir a todo un campo de fútbol con lo que dicen cuatro ultras. Yo soy madrileño y me encanta que Madrid sea una tierra que se movilizó masivamente contra la guerra en Palestina.

– Si se llegase a romper relaciones comerciales con Israel, ¿cuales serían las consecuencias económicas?

– Todas las decisiones que tienen que ver con este asunto son siempre complejas. Pero, ¿alguien se ha planteado eso con Rusia? Porque con Rusia también ha habido sanciones mucho más graves que tienen implicación económica. Hay que hacerlo con cabeza y analizando cada implicación, porque, por ejemplo, no podemos poner nunca en riesgo la seguridad nacional. Dicho esto, ¿cuántas relaciones comerciales hay que preservar para salvar 60.000 o 70.000 vidas humanas?

– La EHU ha renunciado a proyectos que ascienden a 247 millones de euros. ¿Ese es el camino a seguir?

– ¿Cuál es el camino contrario? ¿No voy a condenar un genocidio porque me cuesta 'x'? No estamos dimensionando. Insisto en que están muriendo decenas de miles de personas. El jueves estuve viendo una obra de teatro maravillosa que se llama 1936, donde se repasa nuestra Guerra Civil y el golpe de Estado que dio el dictador Franco. Se ve cómo Hollywood se movilizó presionando al Gobierno de Estados Unidos para que actuara aquí. No les hizo caso el Gobierno de EEUU, lamentablemente. Estamos haciendo que crezca esa voz contra el Gobierno de Netanyahu. Y no contra el pueblo de Israel, como dice Feijóo, que no entiende nada.

– El ala más dura del PP, con el expresidente José María Aznar a la cabeza, apoya firmemente al gobierno de Netanyahu. ¿Qué le parece esa estrategia?

– Patético. No apostaría mucho por Feijóo. Una vez más ha demostrado que no pinta nada en el PP. El miércoles pasado, en la sesión de control, intentó matizar un poco la posición de su partido. Pero llegó el jueves Aznar y le dijo, «¿a dónde vas?». Y el viernes ya volvió al redil. El PP ha dejado de ser un partido de grandes mayorías. Tiene un problema con la ultraderecha y no sabe cómo tratarlo. Está acomplejado. Lo que no se dan cuenta es que están alimentando a la ultraderecha. Primero, porque fueron ellos mismos quienes les metieron en los gobiernos. Y, segundo, porque está copiando sus discursos y sus insultos. Entre lo original y la copia, si tú quieres competir a machista, a racista y a ultra, siempre va a ganar Vox.

– ¿Sánchez busca liderar la bandera de la izquierda social para tomar aire tras lo ocurrido con el caso Cerdán?

– Ha tomado medidas desde que estalló la guerra. Estas ocurrencias de la derecha son justificaciones para no explicar por qué no condenan un genocidio. Feijóo dijo un día en el Congreso, hace unos meses, que lo que había que hacer en Palestina era esperar a ver lo que hacían los demás. Esa es su visión de España. Un país que espera, que no pinta nada y va a recibir órdenes.

– ¿Le ha parecido excesivo el ingreso en prisión del exsecretario de Organización de su partido?

– Santos Cerdán tiene derecho a defenderse y a demostrar su inocencia. Ahora habrá que probar su culpabilidad, porque un Estado de derecho funciona así. A mí lo que me corresponde como dirigente del PSOE es actuar cuando hay algún indicio, cuando hay algún acontecimiento que es incompatible con nuestras normas. Y eso es lo que ha hecho el PSOE. Actuar en el caso de Ábalos y en el de Cerdán. La corrupción puede afectar a cualquier partido, pero lo importante es cómo se ataja. Nadie le va a poder decir ni al Gobierno ni al PSOE que no actúa con contundencia.

– ¿Pondría la mano en el fuego para afirmar que este supuesto caso de corrupción no salpicará ni al PSOE ni al Gobierno?

– Estoy absolutamente convencido de que no hay financiación irregular en el PSOE. Hasta el momento nadie me ha dado ningún indicio para pensar lo contrario. Los indicios que tengo dicen que el PSOE es el partido más auditado de España y que no hay ninguna acusación concreta sobre financiación irregular. La única insinuación que hubo fue un apunte en un informe de la UCO de alguien que no conoce cómo funciona un partido como el PSOE, donde los cargos públicos hacemos donativos al partido.

– El Gobierno afronta en los próximos meses un examen vital para su supervivencia: aprobar los Presupuestos Generales del Estado. ¿Recibirán luz verde?

– Para que yo pueda responder a esa pregunta debería haber aquí distintos portavoces de otros partidos. Se llama minoría parlamentaria. Llevamos siete años alcanzando acuerdos con el resto de formaciones políticas. ¿Es fácil? No. ¿Es cómodo? Tampoco. Se llama democracia y solo nosotros podemos hacerlo. El PP se ha quedado solo con Vox.

– Por lo tanto, ¿no ve al PNV alineándose con el PP?

– En Euskadi la gente sabe bien que este es el primer gobierno de coalición de la historia de España y que el balance es de 22 millones de empleados, subida del salario mínimo, aumento de la pensión media, que hayamos conseguido 160.000 millones de euros de los fondos europeos o que el ingreso mínimo vital se haya implementado.

– ¿Sánchez debe agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos?

– Por supuesto que sí. Este Gobierno ya ha aprobado unos presupuestos. Tenemos ingresos, existe una buena situación económica y además tenemos los fondos europeos. Merece la pena. Lo que no merece la pena es un Gobierno que frene la subida de las pensiones, que no suba el salario mínimo o que vuelva al despido barato.

– Junts y Podemos son los partidos que ejercen ahora mayor presión sobre el Gobierno. ¿Podrán reconducirlos a la alianza del bloque de investidura?

– Como ministro me empeño y me esfuerzo para que lleguemos a acuerdos todos los días. En los foros de derechas de Madrid llevan siete años apostando por la caída del Gobierno. Se les va a hacer muy larga la legislatura.

– Usted es secretario general del Partido Socialista en Madrid. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para, de alguna forma, para ganar, para superar a Isabel Díaz Ayuso?

– Lo que tiene que hacer la izquierda es ser valiente y decir las cosas claras. En Madrid vamos a ganar con la verdad. La derecha lleva muchos años invirtiendo mucho dinero en alimentar bulos en alimentar polémicas con el presidente del Gobierno.

– La Fiscalía General ha denunciado que el año pasado se registraron varias desconexiones de pulseras antimaltrato. ¿Ha habido problemas de seguridad?

– El Ministerio de Igualdad ha informado de que fue un asunto que ya está solucionado y que en ningún momento se comprometió la seguridad de nadie. Por lo tanto, frente a mensajes que alimentan la inseguridad, yo quiero trasladar de tranquilidad.