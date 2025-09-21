Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reunión ayer en Multiverse durante la visita del ministro a la tecnológica donostiarra.

La donostiarra Multiverse, «el Google español»

El ministro Óscar López anuncia que la empresa «líder en el mundo» en su sector ampliará su plantilla con 60 nuevos puestos el próximo año

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:19

El Zinemaldia ha marcado una parte importante de la agenda del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ... en su visita este fin de semana a Donostia, pero también ha tenido tiempo para acudir a la empresa Multiverse Computing, en la que el Gobierno de España ha realizado una inversión de casi 60 millones de euros. «En Gipuzkoa tenemos el Google español», asegura López entrevistado por este periódico, y resalta la importancia de esta firma que «tenía tres empleados antes de la pandemia y ahora tiene 200». «Han conseguido un modelo líder en el mundo en la compresión del lenguaje de inteligencia artificial y está aquí en Donostia». Además, anuncia que ampliará su plantilla en más de 60 empleados durante el próximo año y que se prevé que en un futuro pueda crear 300 nuevos puestos de trabajo directos de alta cualificación y mil indirectos en San Sebastián.

