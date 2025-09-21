La donostiarra Multiverse, «el Google español»

El Zinemaldia ha marcado una parte importante de la agenda del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ... en su visita este fin de semana a Donostia, pero también ha tenido tiempo para acudir a la empresa Multiverse Computing, en la que el Gobierno de España ha realizado una inversión de casi 60 millones de euros. «En Gipuzkoa tenemos el Google español», asegura López entrevistado por este periódico, y resalta la importancia de esta firma que «tenía tres empleados antes de la pandemia y ahora tiene 200». «Han conseguido un modelo líder en el mundo en la compresión del lenguaje de inteligencia artificial y está aquí en Donostia». Además, anuncia que ampliará su plantilla en más de 60 empleados durante el próximo año y que se prevé que en un futuro pueda crear 300 nuevos puestos de trabajo directos de alta cualificación y mil indirectos en San Sebastián.

Entre las labores de la empresa Multiverse, que el ministro visitó ayer junto a la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, y el primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio, está conseguir un 50% de ahorro energético en el consumo que hay con los centros de datos. Todo ello con el fin de mejorar la productividad en sectores clave como el financiero, energético, logístico, el del espacio, salud o defensa. López justifica la inversión del Gobierno central en esta firma para que «no se vaya de aquí, y siga creando empleo de calidad». Además, apunta que su ministerio tiene otras líneas de inversión en el territorio. «El año pasado estuve en el colegio de Ingenieros de Gipuzkoa y vimos cómo se había implementado el kit digital que ha llegado a pymes y autónomos para que digitalicen sus empresas», explica.

«Lo que tiene Multiverse no lo tiene nadie», responde el ministro ante la pregunta de si Euskadi se ha quedado atrás respecto al desarrollo de inteligencia artificial que están llevando a cabo otros países. «Es verdad que hay quien defiende que el modelo europeo pierde competitividad frente al chino o al estadounidense porque regula demasiado», reconoce, pero López cree que «se puede ser competitivo y tener un modelo que garantice la protección de los menores, la protección de los datos y los derechos digitales». Y despeja el debate sobre si estas tecnologías destruirán empleo asegurando lo contrario: «La historia demuestra que todas las transformaciones digitales han creado finalmente empleo».

El ecosistema digital

No es casualidad, según recalca el ministro, que empresas del sector tecnológico se afiancen en Gipuzkoa. «Siempre tuvo una tradición muy industrial, de innovación y de patentes. Y es verdad que ha habido una apuesta durante muchos años», asegura remarcando el papel del territorio. Aunque amplia esa evolución al conjunto del Estado, ya que considera que «España se está configurando en el gran hub tecnológico del sur de Europa».

Sitúa también a otras ciudades del Estado como Madrid, Barcelona o Málaga como «polos que están atrayendo inversiones importantes en inteligencia artificial, ciberseguridad o gestión de datos». Y subraya que el reto pasa ahora por «cerrar toda la cadena de valor en la producción de chips y semiconductores, donde España también tiene que entrar con fuerza».

Otro de los proyectos tecnológicos que tendrá Gipuzkoa en breve es el ordenador cuántico que IBM construye en el barrio donostiarra de Igara. Algo que no pasa desapercibido para el ministerio de Transformación Digital. «Estamos colaborando con el Gobierno Vasco», asegura López. «Se trata de sumar fuerzas y de multiplicar oportunidades. Desde luego, Euskadi puede y debe ser un polo de atracción para empresas tecnológicas. Y tiene vocación de ser un foco de inteligencia artificial», analiza el ministro, que asegura que el Gobierno central apoyará todos estos proyectos que ya están en marcha.