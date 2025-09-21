Un Orio de récord vuelve a brillar

Un auténtico espectáculo, así ha sido la temporada de Orio este verano. Los 'aguiluchos' han roto todos los registros este curso. Hoy en Portugalete, con ... la Bandera El Corte Inglés, la última de la temporada, han celebrado su decimosexta victoria, se han superado a sí mismos para dinamitar todos los récords. Con siete cambios en el bote respecto al sábado, han completado la última prueba de la temporada con un tiempo de 19:40.30. Zierbena ha terminado segunda a 2:56. Getaria ha vuelto a terminar tercera a 8 segundos con una muy buena actuación desde la primera tanda.

Orio ha demostrado no tener límites. 16 triunfos de 20 en juego. Una 'San Nikolas' lanzada no ha encontrado rival que le pare. Una vez ganada la Liga y la Concha, se propusieron en las dos citas finales del calendario batir el récord de triunfos de Urdaibai. Lo lograron ayer en Bermeo y lo han superado hoy mismo en la ría. En la tanda de honor, con las condiciones de viento y la marea subiendo, las balizas tres y cuatro, de Zierbena y Orio, propiciaron el último espectáculo de la temporada. El crono a mejorar para las embarcaciones de la segunda tanda, la de los favoritos, era el 19.49.04 marcado antes por Getaria.

Donostiarra salió como un tiro por la calle uno y en un minuto y medio le sacaba un bote a Orio y cuatro segundos a Zierbena, aunque la ventaja no les duró mucho a los de Arkaitz Díaz. Orio por la calle cuatro recuperó lo perdido en el arranque y Zierbena demostró que quería estar en la pelea.

Los vizcaínos salieron mejor de la primera ciaboga y se pusieron en cabeza, lograron un bote sobre Orio. Los amarillos se colocaron a la estela galipa. Pero los de Iker Zabala tenían aún mucho que pelear, y encararon la tercera ciaboga con cuatro segundos de renta sobre Zierbena.

«Vamos a acabar el año ganando» le animaba Zabala a Aranberri por el pinganillo. Dos de los nombres propios del verano sabían que estaban a menos de un largo de hacer historia. Pasaron por debajo del Puente Colgante con 4 segundos sobre Zierbena y fueron capaces de aguantar la ventaja hasta la última palada.

Mano a mano entre Getaria y Hondarribia

Mientras la marea morada de Santurtzi aún celebraba el ascenso en la zona de desembarco, la primera tanda de la Bandera El Corte Inglés enfrentó por la calle uno a Lekittarra, por la dos a San Juan, por la tres a Getaria y por la cuatro a Hondarribia.

Getaria no tardó el colocarse en cabeza con un segundo de ventaja sobre Hondarribia y Lekittarra en el primer minuto de regata. La 'Esperantza' no cedió y en el segundo largo empezó a decantar la balanza a su favor. Por detrás Hondarribia y San Juan luchaban por la segunda plaza de la tanda con el juez de mar muy pendiente por la cercanía de los botes. Por momentos hubo riesgo de toque de palas.

La Ama Guadalupekoa se fue al límite de su calle, la cuatro, para evitar que Getaria se escapara de la corriente en contra. Recortó distancias para acercarse a tan solo un segundo antes de la última ciaboga. Pero en el último largo Getaria consiguió adelantar en dos segundos a Hondarribia a falta de 250 metros para meta y finalmente se impuso en la tanda.