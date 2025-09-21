Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Remo | Liga ACT

Un Orio de récord vuelve a brillar

Los 'aguiluchos' ponen el broche de oro a una temporada estelar al ondear su decimosexta bandera

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:03

Un auténtico espectáculo, así ha sido la temporada de Orio este verano. Los 'aguiluchos' han roto todos los registros este curso. Hoy en Portugalete, con ... la Bandera El Corte Inglés, la última de la temporada, han celebrado su decimosexta victoria, se han superado a sí mismos para dinamitar todos los récords. Con siete cambios en el bote respecto al sábado, han completado la última prueba de la temporada con un tiempo de 19:40.30. Zierbena ha terminado segunda a 2:56. Getaria ha vuelto a terminar tercera a 8 segundos con una muy buena actuación desde la primera tanda.

