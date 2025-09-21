Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Remo | Playoff Liga Euskotren

Donostiarra y San Juan, miembros de la categoría reina

La 'Bantxa' consigue la permanencia y las 'Batelerak' regresan a la élite tras imponerse en el playoff este fin de semana

Iris Moreno

Iris Moreno

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:27

San Juan y Donostiarra remarán la próxima temporada en la Euskotren Liga. Las 'Batelerak' se han impuesto en el playoff disputado este fin de semana ... y el color rosa volverá a formar parte de la máxima categoría arraunlari. La segunda plaza este domingo en Portugalete y, por tanto, la permanencia es para Donostiarra que mantiene la categoría y continuará un año más en la élite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostiarra y San Juan, miembros de la categoría reina

Donostiarra y San Juan, miembros de la categoría reina