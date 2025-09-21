Donostiarra y San Juan, miembros de la categoría reina

San Juan y Donostiarra remarán la próxima temporada en la Euskotren Liga. Las 'Batelerak' se han impuesto en el playoff disputado este fin de semana ... y el color rosa volverá a formar parte de la máxima categoría arraunlari. La segunda plaza este domingo en Portugalete y, por tanto, la permanencia es para Donostiarra que mantiene la categoría y continuará un año más en la élite.

Las 'Batelerak' vuelven a la categoría reina. San Juan ha dado un auténtico recital. Las rosas, que arrancaron la temporada con el objetivo de ondear alguna bandera, se han llevado el premio más deseado, el ascenso a la Liga Euskotren la próxima temporada. En la ría han impuesto su ritmo y sus ganas y han cumplido el sueño sanjuandarra de volver a remar entre las mejores.

La trainera donostiarra puede respirar tranquila. Un bote joven que este verano ha ido de menos a más, y que había demostrado estar dispuesto a agarrarse a la élite con uñas y dientes. Tras firmar un muy buen papel en La Concha, necesitaban terminar bien la temporada y lo han conseguido. Las patroneadas por Nicole Maroño firmaron el mejor tiempo ayer en Bermeo y han sido segundas hoy en Portugalete. Han sumado 9 puntos, los mismos que San Juan, que valen la permanencia en la Euskotren.

El mejor tiempo este domingo en Portugalete ha sido para San Juan, 10:34.04. Donostiarra ha completado el recorrido a 3 segundos y Zarautz a 8 segundos. La 'Enbata', que ha sido tercera en ambas jornadas, se queda con la miel en los labios y se queda a las puertas del ascenso. Los dos botes gallegos que partían sin apenas opciones han vuelto a demostrar estar un paso por detrás.

Las rosas se han impuesto con la mejor marca en la contrarreloj. Las espadas en la ciaboga seguían en alto. San Juan y Zarautz marcaron idéntico crono 5.14. Donostiarra cedía dos segundos sobre San Juan y Zarautz en la maniobra 5.16, por lo que el playoff se ha decidido en contra de la corriente. San Juan supo mantener la calma y ampliar diferencias sobre Donostiarra y Zarautz a la vuelta, cabeza fría para volar hasta la élite.