Un accidente en la AP-8 de Irun mantiene cortado el tráfico en sentido Francia
Los bomberos y la Ertzaintza trabajan en la zona mientras el tráfico se desvía por Oñaurre. Una persona ha resultado herida y trasladada al hospital
Ander Artetxe
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:43
Tarde complicada en la AP-8. Un accidente de tráfico ocurrido hacia las 15.30 horas de esta tarde en la autopista, a la altura de Irun, ha obligado a cortar la circulación en sentido Francia. Además, minutos más tarde se ha producido otro choque en esta vía, pero a la altura de Oiartzun, lo que ha obligado a cerrar dos carriles.
En el primer siniestro se han visto implicados un camión y un turismo. Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital. Los bomberos y la Ertzaintza se han desplazado hasta el lugar para atender la emergencia y regular el tráfico, que está siendo desviado por Oñaurre hasta que la zona vuelva a recuperar la normalidad.
Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco no han informado por el momento de que alguna persona haya resultado herida.
Debido a la situación en el lugar del siniestro, se recomienda a los conductores que extremen la precaución y que sigan las indicaciones de los desvíos habilitados.
Minutos más tarde, otro accidente entre un autobús y una furgoneta en la AP-8 en Oiartzun sentido Irun ha obligado a cortar dos carriles.
