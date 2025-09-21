Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Un accidente en la AP-8 de Irun mantiene cortado el tráfico en sentido Francia
Foto de archivo de la AP-8 Gorka Estrada

Un accidente en la AP-8 de Irun mantiene cortado el tráfico en sentido Francia

Los bomberos y la Ertzaintza trabajan en la zona mientras el tráfico se desvía por Oñaurre. Una persona ha resultado herida y trasladada al hospital

Ander Artetxe

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:43

Tarde complicada en la AP-8. Un accidente de tráfico ocurrido hacia las 15.30 horas de esta tarde en la autopista, a la altura de Irun, ha obligado a cortar la circulación en sentido Francia. Además, minutos más tarde se ha producido otro choque en esta vía, pero a la altura de Oiartzun, lo que ha obligado a cerrar dos carriles.

En el primer siniestro se han visto implicados un camión y un turismo. Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital. Los bomberos y la Ertzaintza se han desplazado hasta el lugar para atender la emergencia y regular el tráfico, que está siendo desviado por Oñaurre hasta que la zona vuelva a recuperar la normalidad.

Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco no han informado por el momento de que alguna persona haya resultado herida.

Debido a la situación en el lugar del siniestro, se recomienda a los conductores que extremen la precaución y que sigan las indicaciones de los desvíos habilitados.

Minutos más tarde, otro accidente entre un autobús y una furgoneta en la AP-8 en Oiartzun sentido Irun ha obligado a cortar dos carriles.

