Lugar en el que se ha producido la mortal pelea. Ignacio Pérez

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Los hechos se han producido a hacia las siete menos cuarto de esta mañana en la calle Fika

María de Maintenant y David S. Olabarri

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:18

Una persona ha fallecido este domingo tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de la mañana en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los posibles responsables. Según ha podido saber este periódico, la víctima ha muerto tras una pelea a machetazos.

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao