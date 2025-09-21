Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Una persona ha fallecido este domingo tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de la mañana en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los posibles responsables. Según ha podido saber este periódico, la víctima ha muerto tras una pelea a machetazos.

El Departamento vasco de Seguridad ha explicado que hacia las siete menos cuarto de esta mañana, se ha solicitado presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe, de la capital vizcaína ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después era trasladado al Hospital de Cruces donde desgraciadamente ha fallecido. La víctima aún no ha sido identificada.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer el fatal incidente y, asimismo, localizar y detener al autor o los autores de este homicidio.