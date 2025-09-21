«Hemos visto a una persona tendida en el suelo ensangrentada»

El barrio bilbaíno de Solokoetxe ha amanecido sobresaltado después de que un hombre haya fallecido este domingo tras una pelea a machetazos registrada en la ... calle Fika. Los hechos se han producido en torno a las 06.45 horas, momento en el que varios individuos se han peleado en la vía pública, según ha podido saber este periódico.

Testigos presenciales relatan a este periódico que «la pelea ha tenido lugar en la calle» y afirman que los «implicados han huido después al número 7 de la calle Zumárraga». Hasta ese mismo portal se han acercado varios agentes, entre ellos la Unidad de Intervención Rápida (Bizkor), para tratar de esclarecer lo ocurrido. La Ertzaintza ha abierto una investigación y mantiene un espectacular despliegue en la zona en busca de pruebas y los posibles autores del crimen.

La trágica noticia ha conmovido a los vecinos del barrio de Solokoetxe. Algunos hablaban de lo sucedido en las terrazas de los bares más cercanos al lugar de los hechos, mientras otros se asomaban a la ventana asombrados por el amplio dispositivo policial. El dueño del bar más cercano al portal en el que ha accedido la Ertzaintza ha explicado a este periódico que cuando ha abierto su local en torno a las 7.00 horas ha visto que venían furgones de la Ertzaintza. «Previamente, antes de que yo llegara, me han comentado que había dos chicos en la carretera. Uno de ellos se ha debido caer y debía estar ensangrentado». Esta misma versión ha sido compartida por otros testigos.

Según informan los vecinos, se trata de una zona «tranquila». «Los fines de semana vienen familias con niños al parque y es un barrio normal, no suele ocurrir nada», cuenta el dueño de un bar, ubicado cerca del lugar de los hechos. La misma opinión comparten los vecinos de un bloque de viviendas situado en la plaza Zumárraga. «Es rarísimo que haya ocurrido esto, es un barrio súper tranquilo», dicen. La zona cuenta con un ambulatorio, un parque infantil y varios bares. Cerca también se encuentra el colegio Ángeles Custodios.