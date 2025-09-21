Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde primera hora la Ertzaintza mantiene un amplio dispositivo para aclarar lo sucedido. Ignacio Pérez
Pelea mortal en Bilbao

«Hemos visto a una persona tendida en el suelo ensangrentada»

Vecinos del barrio de Solokoetxe, donde un hombre ha perdido la vida tras una pelea a machetazos, narran lo sucedido

María de Maintenant

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:09

El barrio bilbaíno de Solokoetxe ha amanecido sobresaltado después de que un hombre haya fallecido este domingo tras una pelea a machetazos registrada en la ... calle Fika. Los hechos se han producido en torno a las 06.45 horas, momento en el que varios individuos se han peleado en la vía pública, según ha podido saber este periódico.

