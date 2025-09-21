La Real vuelve a los puestos de descenso cuatro años después

Es un dato circunstancial porque estamos en la jornada 5 y quedan 33 partidos por jugarse, pero no deja de ser cierto. La Real volvió ... a dormir ayer en puestos de descenso cuatro años después tras la goleada del Levante al Girona. La Real ahora mismo es decimoctava en la tabla con solo dos puntos de quince y podría bajar un puesto más dependiendo de qué haga el Mallorca ante el Atlético de Madrid hoy a las 16.15 horas. Las cosas han cambiado mucho puesto que ayer hace dos años la Real empataba a uno ante el Inter de Milán en la primera jornada de la Champions League. Los de Imanol dieron un baile al campeón italiano, que empató al final con un gol de Lautaro. En Donostia este año ya no se juega entre semana.

Para ver a la Real tan abajo en la tabla hay que remontarse cuatro años. En la primera jornada es habitual ver a equipos potentes en los puestos de abajo de la clasificación, sobre todo cuando se enfrentan a equipos candidatos a ganar la liga. La diferencia de goles marca en esa jornada quien cae al farolillo rojo, por lo que empezar jugando ante Real Madrid, Barcelona o Atlético implica terminar la jornada en la parte de abajo. Eso le ha ocurrido a la Real en dos ocasiones en la última década.

La más reciente es ya con Imanol en el banquillo cuando el sorteo emparejó al conjunto donostiarra con el Barcelona de Koeman para empezar la temporada 21/22. Por aquel entonces visitar el Camp Nou era síntoma de acudir al dentista. Sabías que ibas a sufrir y casi siempre a perder. Los culés vencieron 4-2 y la Real terminó la jornada en antepenúltima posición, justo por encima de Alavés y Rayo Vallecano que perdieron ante Sevilla y Real Madrid respectivamente.

El encuentro ante el Barcelona terminó con goles y apretado, y eso que la Real comenzó perdiendo 3-0 a la hora de partido. Piqué abrió el marcador en el minuto 19 y Braithwaite consiguió un doblete para dejar el encuentro visto para sentencia. Sin embargo, los txuri-urdin se metieron en el partido con dos zarpazos que no se esperaban. Julen Lobete marcó su primer gol en Primera como profesional en el minuto 82 mientras que Oyarzabal, con una lejana falta directa, metió el miedo en el cuerpo a los azulgranas tres minutos después. La Real no pudo empatar el partido y vio cómo la diferencia en el electrónico aumentaba con un gol en el descuento de Sergio Roberto.

Esa primera jornada fue circunstancial puesto que el inicio de liga de la Real fue espectacular. No volvió a perder hasta la jornada 15, cuando cayó ante el Espanyol, y estuvo peleando por el liderato con el Real Madrid. Los de Imanol ganaron en ese tramo al Rayo Vallecano, Levante, Cádiz, Granada, Elche, Mallorca, Celta y Osasuna mientras que empataron ante Sevilla, Getafe, Atlético de Madrid, Athletic y Valencia antes de caer ante el conjunto perico.

Con Eusebio, en la 16/17

La Real también terminó en descenso la primera jornada de la temporada 21/22 con Eusebio como entrenador del equipo txuri-urdin. Si hace cuatro años el Barcelona fue el primer rival, esta vez fue el Real Madrid de Zinedine Zidane quien visitó Anoeta en la primera jornada de Liga. Los realistas perdieron 0-3 tras un doblete de Bale en los minutos 2 y 94 mientras que Asensio hizo el 0-2 madridista. La Real cayó por diferencia de tres goles, pero es que el Betis perdió por cuatro después de que el Barcelona le endosara una importante goleada en el Camp Nou (6-2).

Como ocurriera con Imanol años después, esa derrota ante el Real Madrid fue circunstancial puesto que la Real de Eusebio también le dio la vuelta a la situación. En la jornada 12, y tras cuatro partidos seguidos ganando ante Alavés, Leganés, Atlético de Madrid y Sporting de Gijón, los de Eusebio se colocaron con 22 puntos en quinta posición empatados a puntos en puestos Champions con el Villarreal. Ojalá que la temporada termine igual que aquellas dos, con la Real jugando en Europa.