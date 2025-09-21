Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Real vuelve a los puestos de descenso cuatro años después

Tras cinco jornadas y con la victoria ayer del Levante en el campo del Girona, los de Sergio son uno de los tres peores equipos de la Liga

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:37

Es un dato circunstancial porque estamos en la jornada 5 y quedan 33 partidos por jugarse, pero no deja de ser cierto. La Real volvió ... a dormir ayer en puestos de descenso cuatro años después tras la goleada del Levante al Girona. La Real ahora mismo es decimoctava en la tabla con solo dos puntos de quince y podría bajar un puesto más dependiendo de qué haga el Mallorca ante el Atlético de Madrid hoy a las 16.15 horas. Las cosas han cambiado mucho puesto que ayer hace dos años la Real empataba a uno ante el Inter de Milán en la primera jornada de la Champions League. Los de Imanol dieron un baile al campeón italiano, que empató al final con un gol de Lautaro. En Donostia este año ya no se juega entre semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  9. 9

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  10. 10

    Noches movidas en Amara Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real vuelve a los puestos de descenso cuatro años después

La Real vuelve a los puestos de descenso cuatro años después