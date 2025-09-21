Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Zinemaldia

Marcela Salazar San Sebastián Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:11 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Puntual y junto al resto de sus compañeros de 'Couture'. Angelina Jolie ha aparecido de forma estelar en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián y ha posado ante los medios de comunicación. Deslumbrante y cercana, después de haber posado junto a sus compañeros ha vuelto sobre sus pasos para saludar a sus fans que llevaban horas agolpados a las puertas del Kursaal bajo un diluvio que no ha impedido que la actriz saludara al público que le aclamaba.

Aunque no estaba previsto por la organización, la famosa actriz ha roto el plan establecido y ha dejado por unos minutos a sus compañeros de 'Couture', para volver a la alfombra roja y recorrer varios metros hasta casi llegar al puente del Kursaal. En un principio, solo estaba previsto que hiciera un breve recorrido, pero finalmente no ha sido así y la estrella ha demostrado toda su simpatía y ha desplegado todo su glamour sobre la alfombra.

La californiana, con un vestido negro de tirantes y americana, que luego se ha quitado ha posado junto a Louis Garrel, Anyier Anei, Garance Marillier, Ella Rumpf y a la directora del filme Alice Winocour. Muy elegante y con una sencilla melena al aire ha estado en el 'photocall' con todo su equipo de la película de la que es intérprete y coproductora.

Su presencia es uno de los platos fuertes del Zinemaldia. Y como tal. ha destado la locura entre los fans, que a primera hora de esta mañana se han agolpado a las puertas del Hotel María Cristiana, a donde ha llegado pasadas las cuatro de la tarde y ha entrado sin que sea apenas vista por una puerta de servicio. Tras aterrizar en Biarritz a las 15.15 horas.

La presencia de Jolie forma parte ya del album de las grandes estrellas que han pasado por el Zinemaldia.

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.