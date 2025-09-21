Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Logo Patrocinio
Angelina Jolie saluda en la alfombra roja. EFE
Festival de Cine de San Sebastián

Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Zinemaldia

La estrella de Hollywood saluda a los fans bajo un diluvio en la presentación de la película 'Couture' en el Kursaal

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:11

Puntual y junto al resto de sus compañeros de 'Couture'. Angelina Jolie ha aparecido de forma estelar en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián y ha posado ante los medios de comunicación. Deslumbrante y cercana, después de haber posado junto a sus compañeros ha vuelto sobre sus pasos para saludar a sus fans que llevaban horas agolpados a las puertas del Kursaal bajo un diluvio que no ha impedido que la actriz saludara al público que le aclamaba.

Aunque no estaba previsto por la organización, la famosa actriz ha roto el plan establecido y ha dejado por unos minutos a sus compañeros de 'Couture', para volver a la alfombra roja y recorrer varios metros hasta casi llegar al puente del Kursaal. En un principio, solo estaba previsto que hiciera un breve recorrido, pero finalmente no ha sido así y la estrella ha demostrado toda su simpatía y ha desplegado todo su glamour sobre la alfombra.

La californiana, con un vestido negro de tirantes y americana, que luego se ha quitado ha posado junto a Louis Garrel, Anyier Anei, Garance Marillier, Ella Rumpf y a la directora del filme Alice Winocour. Muy elegante y con una sencilla melena al aire ha estado en el 'photocall' con todo su equipo de la película de la que es intérprete y coproductora.

Su presencia es uno de los platos fuertes del Zinemaldia. Y como tal. ha destado la locura entre los fans, que a primera hora de esta mañana se han agolpado a las puertas del Hotel María Cristiana, a donde ha llegado pasadas las cuatro de la tarde y ha entrado sin que sea apenas vista por una puerta de servicio. Tras aterrizar en Biarritz a las 15.15 horas.

La presencia de Jolie forma parte ya del album de las grandes estrellas que han pasado por el Zinemaldia.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Zinemaldia

Angelina Jolie conquista la alfombra roja del Zinemaldia