Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Angelina Jolie, bajo el diluvio a la salida del hotel María Cristina

La actriz no ha dudado en dar la mano a varios fans que la esperaban en las puertas del hotel antes de dirigirse al Kursaal

I. V.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:18

La lluvia ha sido el invitado inesperado de la jornada más galmurosa de la 73 edición del Zinemaldia. Desde primera hora de la mañana no ha dejado de llover en Donostia y a pesar de ello los fans de Angelina Jolie han estado esperando durante horas para conseguir una fotografía o una firma de la estrella estadounidense.

La intérprete y coporductora de la película 'Couture', que se presenta este domingo en la Sección Oficial, ha llegado de manera discreta al Donostia y ha accedido al María Cristina a través de una puerta lateral del hotel. Unos pocos vecinos han podido inmortalizar el momento que te ha ofrecido este periódico.

Angelina Jolie ha salido del hotel María Cristina en torno a las 18.45 horas momento en el que la lluvia ha arreciado en la capital guipuzcoana. La actriz estadounidense, resguardada por un paraguas del Zinemaldia, no ha dudado en saludar a los fans que la esperaban y con la simpatía que ha demostrado durante toda la tarde incluso ha dado la mano a varios de ellos y se ha hecho selfies con ellos. Seguro que tardarán el olvidar el día de hoy.

